مجزرة مستشفى المعمداني.. إدانات عربية ودولية للقصف الإسرائيلي

قوبل القصف الإسرائيلي لمستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة، مساء الثلاثاء والذي أسفر عن مئات القتلى والجرحى بعاصفة من الاستنكار والإدانة.

وزارة الصحة الفلسطينية: أكثر من 500 قتيل في قصف إسرائيلي لــ #مستشفى_المعمداني في #غزة.. شاهد عيان يروي ما جرى#العربية pic.twitter.com/JOi9epNB7f — العربية (@AlArabiya) October 17, 2023

في البداية، نقلت أسوشيتد برس عن مسؤول فلسطيني قوله إن الرئيس محمود عباس ألغي اجتماعه المقرر الأربعاء في العاصمة الأردنية عمان مع الرئيس الأميركي جو بايدن وعاد إلى رام الله.

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جريمة إبادة جماعية

واعتبر المتحدث باسم الرئيس الفلسطيني أن قصف القوات الإسرائيلية لمستشفى المعمداني جريمة إبادة جماعية وكارثة إنسانية.

دانت منظمة الصحة العالمية الثلاثاء الضربة القاتلة التي استهدفت مستشفى في غزة، وطالبت بتوفير الحماية الفورية للمدنيين والرعاية الصحية في القطاع الفلسطيني.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس على منصة إكس "تدين منظمة الصحة العالمية بشدة الهجوم على المستشفى الأهلي العربي".

وقف هذه المأساة فورا

بينما دان الأمين العام للجامعة العربية أبو الغيط يدين قصف المستشفى، داعيا "الغرب الى وقف هذه المأساة فورا".

وكتب أبو الغيط على منصة اكس (تويتر سابقا) "أي عقب من جهنم ذلك الذي يقصف مستشفى بنزلائه عن عمد؟ آلياتنا العربية توثق جرائم الحرب ولن يفلت المجرمون بأفعالهم. لابد للغرب أن يوقف هذه المأساة فورا".

"انتهاك خطير"

ودانت مصر "بأشد العبارات" الغارة الجوية الإسرائيلية على مستشفى في غزة والتي أسفرت عن مقتل مئات الفلسطينيين، قائلة إنه يتعين على المجتمع الدولي التدخل بشكل عاجل لوقف مثل هذه الانتهاكات.

وقال بيان لوزارة الخارجية المصرية اليوم الثلاثاء "اعتبرت مصر هذا القصف المتعمد لمنشآت وأهداف مدنية، انتهاكا خطيرا لأحكام القانون الدولي والإنساني، ولأبسط قيم الإنسانية، مطالبة إسرائيل بالوقف الفوري لسياسات العقاب الجماعي ضد أهالي قطاع غزة".

"وقف الحرب المستعرة"

فيما نقلت رويترز عن مصادر بوزارة الصحة الأردنية قولها إن وزارة الخارجية الأردنية أصدرت بيانا اليوم الثلاثاء يندد بشدة بالهجوم الإسرائيلي على مستشفى في غزة والذي أدى إلى مقتل مئات المصابين والنازحين من المدنيين.

وشدد البيان على ضرورة توفير الحماية للشعب الفلسطيني، ودعا إلى تضافر الجهود على الفور لوقف الحرب المستعرة في غزة.

"وحشية غير مسبوقة"

من جهته، اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن "قصف مستشفى يضم نساء وأطفالا ومدنيين أبرياء هو أحدث مثال على الهجمات الإسرائيلية الخالية من أبسط القيم الإنسانية".

ودعا "الإنسانية جمعاء إلى التحرك لوقف هذه الوحشية غير المسبوقة في غزة".

"غير مقبول على الإطلاق"

فيما وصف رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو اليوم الثلاثاء الغارة التي شنتها إسرائيل على مستشفى في غزة بأنها أمر "مروع وغير مقبول على الإطلاق".

وقال ترودو للصحفيين إنه "من غير المقبول قصف مستشفى".

في حين وصفت إيران الهجوم الإسرائيلي بـ"الخسيس" و"جريمة حرب همجية".

"حداد وتنكيس الأعلام"

بدوره، أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس "الحداد العام لمدة ثلاثة أيام وتنكيس الأعلام" بعد الغارة الجوية الإسرائيلية على

مستشفى المعمداني في غزة والتي أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 500 فلسطيني اليوم الثلاثاء.

جاء في بيان أصدرته منظمة التحرير الفلسطينية ردا على الهجوم أن ما يجري هو إبادة جماعية، مطالبة المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف هذه المذبحة.