مسؤول إسرائيلي: هاجمنا نحو 5000 هدف لحماس حتى الآن

كشف مسؤول إسرائيلي كبير الثلاثاء أن بلاده هاجمت نحو 5000 هدف لحركة حماس في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر.

بينما لفت إلى أن إسرائيل "ألغت عدداً كبيراً من الضربات الأخرى في مسعى لتجنب إيقاع خسائر بشرية في صفوف المدنيين الفلسطينيين"، وفق قوله.

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"مصممة على القضاء على حماس"

فيما لم يوضح المسؤول، الذي تحدث لرويترز شريطة عدم الكشف عن هويته، عدد الضربات الجوية التي ألغيت خلال القصف المتواصل منذ أيام على غزة والذي أدى إلى مقتل نحو 3000 فلسطيني، بحسب السلطات الصحية المحلية، مكتفياً بقول إن كل عملية من هذا القبيل "تمت الموافقة عليها على أعلى مستوى" في الجيش الإسرائيلي.

كما أضاف أنه "في أعقاب التوغلات المدمرة التي نفذتها حماس في السابع من أكتوبر، فإن إسرائيل مصممة على القضاء على الحركة في غزة حتى لو استغرق الأمر شهوراً أو سنوات".

"طوفان الأقصى"

يذكر أن حماس أطلقت في السابع من أكتوبر عملية "طوفان الأقصى" التي توغل خلالها عناصرها في مناطق بإسرائيل بحراً وبراً وجواً، بالتزامن مع إطلاق آلاف الصواريخ باتجاه إسرائيل.

فيما ترد إسرائيل بقصف عنيف ومكثف على قطاع غزة حيث قتل ما لا يقل عن 2750 شخصاً، غالبيتهم من المدنيين، وفق أحدث حصيلة لوزارة الصحة في القطاع.

في حين بلغ عدد القتلى في الجانب الإسرائيلي أكثر من 1400 منذ الهجوم، معظمهم مدنيون.