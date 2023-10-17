مواجهات بين محتجين وقوات الأمن الفلسطينية في رام الله

اندلعت مواجهات مساء الثلاثاء بين متظاهرين طالبوا الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالرحيل وقوات الأمن الفلسطينية في رام الله في الضفة الغربية، وسط حرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة، بحسب مراسلي وكالة فرانس برس.
500 قتيل على الأقل
وأطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع خلال التظاهرة التي خرجت بعيد غارة اسرائيلية قتلت 500 شخص على الأقل في ساحة مستشفى في قطاع غزة.
ونظمت التظاهرة التي شارك فيها مئات الفلسطينيين وسط مدينة رام الله حيث مقر السلطة الفلسطينية.
هتافات
وأفاد مراسل وكالة فرانس برس أن المتظاهرين هتفوا بشعارات من بينها "الشعب يريد إسقاط الرئيس" و"ارحل".
إلى هذا، قتل 500 شخص على الأقل في غارة إسرائيلية على ساحة مستشفى الأهلي العربي في مدينة غزة، والمعروف كذلك باسم المستشفى المعمداني، وفق ما أعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس، عشية وصول الرئيس الأميركي جو بايدن الى إسرائيل.
مئات تحت الأنقاض
وأفادت الوزارة في بيان عن "نحو 500 قتيل من النازحين الذين قصفتهم إسرائيل في ساحة المستشفى" في وسط مدينة غزة، مشيرة الى أن هناك "مئات... تحت الأنقاض".
إعلان الحداد
وأعلن عباس الحداد ثلاثة أيام على "ضحايا مجزرة" المستشفى.
ودان المتحدث باسم عباس نبيل أبو ردينة ما وصفه بأنه "جريمة إبادة جماعية وكارثة إنسانية، تتحمل إسرائيل كامل مسؤوليتها عنها والمحاسبة عليها أمام المحاكم الدولية".
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