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من الحدود اللبنانية الإسرائيلية (أرشيفية-فرانس برس
من الحدود اللبنانية الإسرائيلية (أرشيفية - فرانس برس)

الجيش الإسرائيلي: تبادل إطلاق نار على الحدود اللبنانية

دبي - العربية.نت
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أعلن الجيش الإسرائيلي الأربعاء القضاء على مجموعة أطلقت قذائف هاون انطلاقاً من لبنان، في وقت تتصاعد فيه أعمال العنف على الحدود في ظل النزاع بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية.

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إطلاق صواريخ مضادة للدبابات

كذلك، أشار الجيش الإسرائيلي في بيان إلى أنه ردّ في القطاع ذاته على إطلاق صواريخ مضادة للدبابات استهدفت قرى شمال إسرائيل.

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وفي وقت سابق الأربعاء دوّت صفارات الإنذار في شمال إسرائيل وقال الجيش إن "تسع قذائف عبرت الأراضي اللبنانية باتجاه إسرائيل".

"محاولة تسلل"

وأعلن الجيش الإسرائيلي الثلاثاء، أنّه قتل أربعة مهاجمين على الأقل خلال محاولة تسلّل على حدوده مع لبنان.

ومنذ بداية الحرب التي تلت هجوماً غير مسبوق شنّته حركة حماس في إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، خلّفت الاشتباكات على الحدود الإسرائيلية اللبنانية نحو عشرين قتيلاً على الجانب اللبناني، معظمهم من المقاتلين، وأيضاً صحافي في وكالة رويترز واثنين من المدنيين.

أما في الجانب الإسرائيلي، قُتل ثلاثة أشخاص على الأقل.

"في حالة تأهب"

ويخشى المجتمع الدولي من توسّع الصراع بين حزب الله والجيش الإسرائيلي.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هغاري الثلاثاء: "نحن في حالة تأهّب ويقظة في الشمال، إذا ارتكب حزب الله خطأً جسيماً، سنردّ بقوة كبيرة".

وبدأت إسرائيل في إجلاء آلاف السكان من 28 بلدة شمال البلاد بعد اشتباكات على الحدود.

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