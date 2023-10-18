الجيش الإسرائيلي: قصفنا بنى تحتية لحزب الله داخل لبنان

فيما لم تهدأ المناوشات على الحدود اللبنانية الإسرائيلية إثر تفجر الصراع الإسرائيلي الفلسطيني بعد هجوم حركة حماس المباغت على مستوطنات إسرائيلية بغلاف غزة، أعلن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، قصف بنى تحتية لحزب الله داخل لبنان رداً على إطلاق قذائف مضادة للدروع.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، على منصة إكس، إن عناصر من حزب الله أطلقت "عدة قذائف مضادة للدروع نحو منطقة المنارة ورأس الناقورة على الحدود اللبنانية".

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كما أضاف أن الجيش الإسرائيلي هاجم مصادر إطلاق النار ويقوم باستهداف بنى تحتية لحزب الله داخل الأراضي اللبنانية.

في الوقت نفسه، أعلن حزب الله قصف تجمع للجنود الإسرائيليين في منطقة جنوب المنارة بالصواريخ الموجهة، وسقوط قتلى وجرحى.

تحذير من احتمال توسع الحرب

يذكر أنه منذ تفجر الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إثر الهجوم المباغت الذي شنته حركة حماس يوم السابع من أكتوبر، وتسللها براً وبحراً وجواً إلى مستوطنات إسرائيلية في غلاف غزة، لم تهدأ الجبهة اللبنانية الجنوبية، حيث شهدت عدة مناوشات بشكل شبه يومي.

في حين حذرت السلطات الإسرائيلية الحكومة اللبنانية، محملة إياها مسؤولية أي تفلت من قبل حزب الله أو غيره على الحدود.

بينما حذر العديد من الدول الغربية والمحللين على السواء، من احتمال توسع الحرب المشتعلة في غزة إلى صراع إقليمي أوسع، يتدخل فيه حزب الله بكل ثقله، بينما تتحرك مجموعات أخرى موالية لإيران في سوريا وعند هضبة الجولان، فضلاً عن العراق.

وكانت الولايات المتحدة حذرت مراراً خلال الأيام الماضية من تدخل حزب الله أو إيران في الصراع.