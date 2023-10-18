الجيش الإسرائيلي يحذر مجدداً سكان غزة: توجهوا جنوباً

بعد ساعات على مأساة مستشفى الأهلي المعمداني في غزة، وجه الجيش الإسرائيلي تحذيراً جديداً لأهل القطاع.

وحث في بيان نشره على حساباته في مواقع التواصل، اليوم الأربعاء، سكان مدينة غزة على التحرك جنوباً من أجل "سلامتهم"، وفق قوله.

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مساعدات في المواصي

كما أضاف أن هناك "منطقة إنسانية" تتوفر فيها مساعدات في المواصي الواقعة على بعد 28 كلم أسفل ساحل القطاع الفلسطيني. وأوضح أن المساعدات الإنسانية الدولية ستُوجه إليها في حالة الضرورة.

بدوره، طلب المتحث باسم الجيش أفيخاي أدرعي، عبر حسابه على منصة "إكس" من سكان شمال القطاع ومدينة غزة، التوجه صوب المناطق المفتوحة في المواصي.

أتى ذلك فيما أفاد مراسل العربية/الحدث أن أي مساعدات لم تدخل إلى القطاع حديثا، وسط نقص حاد في كافة السلع والمواد الغذائية، فضلا عن الإعانات الطبية في كافة أنحاء غزة. كما أوضح أن القصف الإسرائيلي لم يتوقف منذ أمس على كافة المناطق في القطاع لاسيما في خانيونس جنوباً.

كذلك جاء هذا التحذير الإسرائيلي بعدما شهد مستشفى الأهلي المعمداني قصفاً دامياً أودى بحياة 500 مدني، في هجوم مروع دانته معظم الدول الغربية فضلا عن الأمم المتحدة.

يذكر أن إسرائيل كانت دعت، الأسبوع الماضي، سكان شمال غزة إلى التوجه نحو مناطق الجنوب المتاخمة لمصر، والمكتظة أساسا، وعدم العودة ما لم يبلغا بذلك.

كما لوحت حينها بعملية أمنية وشيكة في مناطق الشمال، دون أن تحدد ماهيتها أو توقيتها.

فيما حذرت العديد من الدول الإقليمية لاسيما مصر والأردن، مما وصفته بالتهجير القسري للفلسطينيين وإفراغ القطاع الذي يخضع لحصار مطبق منذ السابع من أكتوبر، بعد أن شنت حركة حماس هجوماً مباغتاً على مستوطنات غلاف غزة.