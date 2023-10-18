أميركا: فرض عقوبات تستهدف أفراداً على صلة بحماس

فرضت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن الأربعاء عقوبات ترمي إلى تعطيل مصادر تمويل حركة حماس، واستهدفت "محفظة استثمارية سرية لحماس"، ووسيطاً مالياً على صلة بإيران وبورصة عملات افتراضية مقرها غزة، وآخرين.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان إن "العقوبات، المفروضة بموجب أمر تنفيذي يتعلق بالإرهاب، استهدفت 9 أفراد وكياناً واحداً متمركزاً في غزة وأماكن أخرى"، وفق رويترز.

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"إجراءات سريعة وحاسمة"

كما أوضحت وزيرة الخزانة جانيت يلين أن "الولايات المتحدة تتخذ إجراءات سريعة وحاسمة لاستهداف ممولي حماس ووسطائها الماليين في أعقاب المذبحة الوحشية وغير المعقولة التي ارتكبتها ضد المدنيين الإسرائيليين، بما في ذلك الأطفال"، حسب وصفها.

كذلك أضافت: "سنواصل اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لحرمان إرهابيي حماس من القدرة على جمع واستخدام الأموال لارتكاب الفظائع وترويع شعب إسرائيل"، على حد تعبيرها.

كارثة مستشفى المعمداني

تأتي إجراءات وزارة الخزانة في الوقت الذي يزور فيه جو بايدن إسرائيل، حيث اجتمع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في أعقاب التصعيد غير المسبوق بين الفصائل الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد هجوم حماس المباغت في السابع من أكتوبر.

كما تأتي بعد يوم من وقوع كارثة مستشفى المعمداني في قطاع غزة.

فالثلاثاء شهد المستشفى قصفاً دامياً أسفر عن مقتل 471 فلسطينياً وإصابة أكثر من 314 آخرين، وفق وزارة الصحة الفلسطينية، ما أثار إدانات شديدة في العالم وأعقبته تظاهرات في شوارع عمان وتونس وبيروت وطهران.

واتهم الجيش الإسرائيلي حركة الجهاد بإطلاق صاروخ نحو المستشفى. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الأميرال دانيال هاجاري، في مؤتمر صحافي، الأربعاء، إن حركة حماس تعرف ما حصل لكنها تخفيه، مكرراً أن صاروخاً أطلق خطأ من قبل حركة الجهاد.

لكن الجهاد نفت أن يكون أي من صواريخها قد أدى إلى انفجار المستشفى، قائلة إنها لم تجر أي أنشطة في مدينة غزة أو حولها في ذلك التوقيت من مساء الثلاثاء.