الصحة الفلسطينية: يجب محاسبة إسرائيل بالمحكمة الجنائية

بعد كارثة مستشفى المعمداني في قطاع غزة، أكدت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة مقتل ما يقارب 500 شخص.

وقالت الكيلة خلال مؤتمر صحافي، الأربعاء، إن "قصف مستشفى المعمداني انتهاك صارخ لكل المواثيق والأعراف الدولية".

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كما أضافت أن "إسرائيل لا تستطيع التهرب من مسؤولية قصف المستشفى"، مردفة أنها "تحاول تبرير جرائمها ويجب محاسبتها بالمحكمة الجنائية".

تنذر بكارثة

إلى ذلك أعلنت الكيلة مقتل ما لا يقل عن 3300 شخص، وإصابة أكثر من 13 ألفا آخرين في غزة منذ 7 أكتوبر.

وأوضحت أن الطواقم الطبية في غزة تضطر للمفاضلة بين الجرحى بسبب كثرة عددهم، لافتة إلى أن سلسلة توريد الأدوية في القطاع معطلة بسبب القصف الإسرائيلي.

كما أضافت أن إسرائيل استهدفت الطواقم الطبية في غزة، مردفة أن مخاطر تفشي الأمراض السارية تزداد في القطاع وتنذر بكارثة.

نفي جديد

يشار إلى أنه في نفي جديد لمسؤولية بلاده عن قصف المستشفى، مساء الثلاثاء، اتهم الجيش الإسرائيلي حركة الجهاد بإطلاق صاروخ نحو الموقع.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الأميرال دانيال هاجاري، في مؤتمر صحافي، بوقت سابق الأربعاء، إن حركة حماس تعرف ما حصل لكنها تخفيه، مكرراً أن صاروخاً أطلق خطأ من قبل حركة الجهاد.

"مجزرة"

يذكر أن وزيرة الصحة الفلسطينية كانت اتهمت إسرائيل، الثلاثاء، بارتكاب "مجزرة" في مستشفى المعمداني.

فيما نفى هاجاري، تورط بلاده، لافتاً في مؤتمر صحافي، الثلاثاء، إلى أن الصواريخ التي أطلقتها حركة الجهاد مرت بالقرب من المستشفى، وفق رويترز.

غير أن الجهاد نفت أن يكون أي من صواريخها قد أدى إلى انفجار المستشفى، قائلة إنها لم تجر أي أنشطة في مدينة غزة أو حولها في ذلك الوقت.