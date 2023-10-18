بايدن لنتنياهو: ندعم إسرائيل اليوم وغداً وللأبد

بعدما أيد الرواية الإسرائيلية حول قصف مستشفى المعمداني الأهلي في غزة، جدد الرئيس الأميركي جو بايدن من تل أبيب التأكيد على دعم بلاده إسرائيل.

وفي مؤتمر صحفي مقتضب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال بايدن لمضيفه إن الولايات المتحدة "ستواصل دعم إسرائيل بينما تدافع عن شعبها"

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كما طمأن نتنياهو قائلا:" أنت لست وحدك فنحن معك وخلفك". وأكد أن إسرئيل ليست وحدها، وأن بلاده مستمرة في دعمها. وأردف:"نقف معك في الدفاع عن حرية إسرائيل اليوم وغدا وللأبد ".

حرب من نوع آخر

من جهته، حمل نتنياهو مجددا حركة حماس مسؤولة التصعيد في غزة، مشددا على ضرورة محاسبتها. وقال إن بلاده ستحاول تجنب سقوط ضحايا من المدنيين في حربها على غزة، التي وصفها بأنها صعبة بسبب تكتيكات حركة حماس الفلسطينية.



كما أضاف قائلا "ستكون هذه حربا من نوع مختلف لأن حماس عدو من نوع مختلف"، وفق تعبيره.