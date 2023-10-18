لندن: ندعو لانتظار الحقائق بشأن واقعة مستشفى المعمداني

دعا وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، الأربعاء، إلى عدم التعجل وانتظار إعلان الحقائق بدقة بشأن واقعة مستشفى المعمداني في غزة.

وقال كليفرلي في حسابه على منصة إكس (تويتر سابقاً): "في الليلة الماضية، تسرع الكثيرون في استخلاص الاستنتاجات بشأن الخسارة المأساوية في الأرواح بالمستشفى".

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كما حذر من أن التسرع في استخلاص استنتاجات خاطئة "قد يعرض حياة المزيد من الناس للخطر".

"الجانب الآخر"

وفي وقت سابق، الأربعاء، عبّر الرئيس الأميركي جو بايدن عن "حزنه وغضبه" من الكارثة، لكنه قال إن "الجانب الآخر" هو المسؤول فيما يبدو، في إشارة لفصائل فلسطينية.

كما أضاف خلال مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن واشنطن ستزود إسرائيل بكل ما تحتاجه للدفاع عن نفسها في الوقت الذي تشن فيه حرباً على حركة حماس.

كذلك أردف بايدن الذي وصل إلى إسرائيل، الأربعاء، أن حماس أسوأ من تنظيم داعش بعد قتلها مدنيين إسرائيليين في هجوم مباغت شنته في السابع من أكتوبر.

حركة الجهاد

وكان الجيش الإسرائيلي قد اتهم حركة الجهاد بإطلاق صاروخ نحو المستشفى. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الأميرال دانيال هاجاري، في مؤتمر صحافي، الأربعاء، إن حركة حماس تعرف ما حصل لكنها تخفيه، مكرراً أن صاروخاً أطلق خطأ من قبل حركة الجهاد.

لكن الجهاد نفت أن يكون أي من صواريخها قد أدى إلى انفجار المستشفى، قائلة إنها لم تجر أي أنشطة في مدينة غزة أو حولها في ذلك التوقيت من مساء الثلاثاء.

وأعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة مقتل ما يقارب 500 شخص في الكارثة.