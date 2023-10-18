حماس والجهاد: إسرائيل تتنصل من استهداف مستشفى المعمداني

بعد نفي إسرائيلي على لسان متحدث باسم الجيش، أكدت حركتا حماس والجهاد في بيانين منفصلين، أن إسرائيل تحاول التنصل من استهداف مستشفى المعمداني الذي أودى بحياة المئات، أمس الثلاثاء.

وقالت حركة الجهاد إن مزاعم إسرائيل حول مسؤوليتها عن استهداف المستشفى باطلة ولا أساس لها من الصحة، مشيرة إلى أنها لا تستخدم دور العبادة ولا المنشآت العامة لا سيما المستشفيات، كمراكز عسكرية أو لتخزين الأسلحة أو لإطلاق الصواريخ.

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كما أشار البيان إلى أن مزاعم إسرائيل كانت متضاربة، إذ كان المتحدث باسم الخارجية قد قال إن الانفجار وقع داخل المستشفى عقب إطلاق الصواريخ من محيطها، في حين زعم بيان للجيش بأن محاولة إطلاق صواريخ فاشلة أصابت المستشفى.

فيما أوضحت حماس أن استهداف مستشفى المعمداني في غزة تم بقوة نارية أميركية لا تمتلكها إلا إسرائيل، مشيرة إلى أنها قدمت أكثر من رواية حول الكارثة من ساعة وقوعها.

وأردفت أن إسرائيل هدّدت المستشفى المعمداني بالقصف مع 22 مستشفى ومركزاً طبياً آخر بمن فيهم من الأطقم الطبية والمرضى والجرحى، وقصفوا 23 سيارة إسعاف، وقتلوا أكثر من 25 طبيباً مع عائلاتهم.

من جانبه قال القيادي في حماس أسامة حمدان إن إسرائيل استهدفت مستشفى المعمداني في إطار الإبادة الجماعية ضد سكان غزة.

وأضاف في مؤتمر صحافي من بيروت، أن الشعب الفلسطيني يدافع عن حقوقه المشروعة وصامد في وجه إسرائيل، محملاً واشنطن والدول الغربية مسؤولية الانتهاكات الإسرائيلية في غزة.

كذلك شدد على أن الانحياز الغربي لإسرائيل أفشل قرار مجلس الأمن لوقف إطلاق النار، داعياً الأونروا إلى عدم التخلي عن مسؤوليتها في قطاع غزة.

ودعا أيضاً لفتح المعابر لإدخال المساعدات لقطاع غزة.

وكان الجيش الإسرائيلي قد اتهم حركة الجهاد بإطلاق صاروخ نحو الموقع، وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الأميرال دانيال هاجاري، في مؤتمر صحافي، اليوم، إن حركة حماس تعرف ما حصل لكنها تخفيه، مكررا أن صاروخا أطلق خطأ من قبل حركة الجهاد. واتهم الحركة بتضخيم أعداد القتلى.

الرواية الإسرائيلية

كما عرض بعض الصور الجوية، زاعماً أنها تظهر عدم وقوع أي ضرر مباشر في المستشفى. وأشار إلى أن تحليل تلك الصور التي التقطها الجيش يثبت أنه لم تكن هناك أضرار مباشرة في أعمدة المستشفى بل في منطقة وقوف السيارات، ولم ترصد أي أضرار هيكلية بالمباني المحيطة به، ما يؤكد أن ما حدث لم يكن استهدافا جويا". وأردف "لم نرصد حفرا كتلك التي تحدثها الغارات الجوية".

وأوضح أن القصف الصاروخي الجوي يحدث أضرارا أعمق، لافتاً إلى أن صواريخ من الجهاد أطلقت من مكان قريب ما سبب هذا الانفجار.

فيما نفى الجيش الإسرائيلي تورطه، مشيرا إلى أن الصواريخ التي أطلقتها حركة الجهاد مرت بالقرب من المستشفى، وفق ما نقلت رويترز.

لكن الجهاد نفت أن يكون أي من صواريخها قد أدى إلى انفجار المستشفى، قائلة إنها لم تجر أي أنشطة في مدينة غزة أو حولها في ذلك التوقيت من مساء أمس.

مئات القتلى

يذكر أن عدد قتلى انفجار المستشفى أعلى بكثير من أي قصف وقع في غزة خلال العنف الدائر، وتسبب في احتجاجات في الضفة الغربية المحتلة والمنطقة بشكل عام.

وأكدت السلطات الصحية في غزة التي تسيطر عليها حماس، أن القصف الذي طال مستشفى الأهلي المعمداني أدى إلى مقتل 200 - 300 شخص، فيما قالت حماس في بيان إن عدد القتلى بلغ 500 شخص.