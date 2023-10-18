على وقع الحزن والغضب.. بايدن يحط بتل أبيب معانقاً نتنياهو

على وقع موجة الحزن والغضب التي عمّت العديد من الدول العربية عامة وغزة خاصة إثر "مجزرة" مستشفى المعمداني الأهلي، حيث أدى قصف صاروخي إلى مقتل نحو 500، حط الرئيس الأميركي جو بايدن في تل أبيب، اليوم الأربعاء.
وكان في استقبال الضيف الأميركي في مطار بن غوريون، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، حيث تعانق الرجلان الحليفان.
10 طائرات حربية
فيما حلقت خلال تواجد طائرة بايدن في الأجواء الإسرائيلية أكثر من 10 طائرات حربية أميركية لتأمين هبوطه.
تأتي زيارة بايدن في توقيت حرج، وغضب عربي شعبي إثر كارثة المستشفى التي اتهمت السلطة الفلسطينية إسرائيل بارتكابها.
إلغاء القمة الرباعية
وأعلن بالتالي الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلغاءه القمة الرباعية التي كانت مقررة اليوم في عمان مع بايدن والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، فضلا عن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
كما تأتي تلك الزيارة في وقت أضحت السياسة الأميركية في المنطقة تحت المجهر، ومحل انتقاد بسبب اصطفافها المنحاز مع إسرائيل، وفق ما أفادت صحيفة "نيويورك تايمز".
وفي السياق، قال نبيل فهمي، وزير الخارجية المصري السابق: "هناك غضب هائل في العالم العربي، حتى من قبل المعارضين لحماس".
ومنذ اشتعال الصراع بين إسرائيل والفصائل المسلحة، إثر الهجوم المباغت الذي شنته حماس على مستوطنات إسرائيلية في قطاع غزة، في السابع من أكتوبر، أكدت واشنطن دعمها المطلق لتل أبيب.
كما أعلنت أنها لن تتوانى عن رفدها بالسلاح دون قيد أو شرط.
فيما تصاعدت المخاوف من توسع الصراع إقليمياً، وفتح جبهات جديدة موازية في عدة دول عربية، أبرزها لبنان وسوريا والعراق، حيث تتواجد فصائل مسلحة مدعومة من إيران.
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