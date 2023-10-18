عمليات جراحية دون تخدير بغزة.. ومؤتمر صحفي وسط الجثث

خلطت المجزرة التي أرتكبت في مستشفى المعمداني أوراق الواقع الصحي المنهار من الأساس في قطاع غزة، حيث أكد مسؤولون في وزارة الصحة بغزة إجراء عمليات جراحية للمصابين دون التخدير وذلك لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.

عمليات دون تخدير

وأعلن محمد أبو سليمة مدير مستشفى الشفاء في غزة إن الأطباء تجري العمليات بدون تخدير للمصابين من القصف الإسرائيلي على مستشفى المعمداني، مؤكداً أن وزارة الصحة في غزة تطبق مبدأ المفاضلة في المعالجة، والعمليات تجرى بدون تخدير لإنقاذ ما يمكن إنقاذه عقب مجزرة مستشفى المعمداني.

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وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية الدكتورة مي الكيلة أن إسرائيل قصفت المشافي وقتلوا المرضى في أصعب مجزرة دموية بحق أبناء شعب فلسطين.

مؤتمر بين الجثث

ولأول مرة بالتاريخ، أقامت وزارة الصحة في قطاع غزة ليلة الثلاثاء – الأربعاء، مؤتمراً صحافياً وسط الضحايا مجزرة مستشفى المعمداني التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي وراح ضحيته أكثر من 500 شخص.

وناشدت وزارة الصحة في غزة المجتمع الدولي بكف يد الاحتلال الإسرائيلي ووقف قصف القطاع.

500 قتيل

وأعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي الذي استهدف ساحة مستشفى المعمداني في غزة إلى 500 شهيد، معظمهم من النساء والأطفال.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة إنهم لا يستطيعون تلبية الاحتياجات وأن "المجزرة كبيرة"، مؤكدا أنه لا يوجد مكان آمن في القطاع من القصف الإسرائيلي العشوائي.