قصف مستشفى غزة.. الإمارات وروسيا تدعوان مجلس الأمن لاجتماع طارئ

دعت روسيا والإمارات العربية المتّحدة الثلاثاء إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي بعد قصف طال مستشفى في غزة وأسفر عن مئات القتلى بحسب السلطات المحلية، في حين تقرّر التصويت الأربعاء على مشروع قرار اقترحته البرازيل.

"بسبب قصف مستشفى غزة"

وقال مساعد السفير الروسي لدى الأمم المتّحدة دميتري بوليانسكي عبر تلغرام إنّ "روسيا والإمارات العربية المتحدة طلبتا عقد جلسة مفتوحة لمجلس الأمن قبل ظهر 18 تشرين الأول/أكتوبر بسبب الضربة على مستشفى في غزة".

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"لمنع اتساع نطاق الحرب"

وفي خضم جهود دبلوماسية تبذل في المجلس لمنع اتّساع نطاق الحرب بين إسرائيل وحماس، رفضت الهيئة مساء الإثنين مشروع قرار اقترحته روسيا لإرساء هدنة "إنسانية" بين إسرائيل وحركة حماس، وقرّرت الالتئام مجدّداً مساء الثلاثاء للتصويت على مشروع قرار ثان قدّمته البرازيل التي تتولى الرئاسة الدورية.

وكان دبلوماسيون أشاروا إلى أنّ المجلس سيصوّت على مشروع القرار البرازيلي الثلاثاء في الساعة 22,00 ت غ.

بايدن إلى إسرائيل

ففي حين توجّه الرئيس الأميركي جو بايدن إلى إسرائيل مساء الثلاثاء، أفادت مصادر دبلوماسية بأنّ التصويت على النصّ البرازيلي سيجرى الأربعاء في الساعة 14,00 ت غ.

ويدعو مشروع القرار الروسي إلى "وقف إطلاق نار إنساني فوري ودائم ويتمّ احترامه بالكامل" وإلى "وصول المساعدات الإنسانية من "دون عوائق" إلى محتاجيها في قطاع غزة المحاصر.

"لا إشارة لحماس"

لكنّ النص الروسي خلا من أيّ إشارة إلى حركة حماس، وهو أمر غير مقبول بالنسبة إلى كلّ من الولايات المتّحدة ويريطانيا وفرنسا.

أمّا مشروع القرار البرازيلي فيدين على وجه التحديد "الهجمات الإرهابية الشنيعة" التي شنّتها حركة حماس.