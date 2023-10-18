موسكو: فلتقدم إسرائيل صور الأقمار لنفي قصف مستشفى غزة

بعد دخوله اليوم الـ12، وصفت وزارة الخارجية الروسية، التصعيد الأخير للصراع الإسرائيلي الفلسطيني بأنه كارثة عالمية، مطالبة إسرائيل بتقديم صور بالأقمار الصناعية لإثبات أنها ليست وراء الهجوم على مستشفى المعمداني والذي أودى بحياة مئات الفلسطينيين.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا لراديو "سبوتنيك"، إن الهجوم جريمة مروعة "غير إنسانية".

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وشهد قطاع غزة، ليل أمس الثلاثاء، أحد أكثر أيامه دموية، حيث أودى استهداف لمستشفى الأهلي المعمداني العربي الذي كان يؤوي مئات الفلسطينيين الفارين من الغارات والقصف الإسرائيلي بحياة 500 قتيل، ليصبح عدد القتلى هذا الأعلى على الإطلاق في حادث منفرد في غزة إبان الصراع الحالي.

ومن جانبه، أكد المتحدث باسم وزارة الصحة في القطاع أشرف القدرة، اليوم الأربعاء، أن عمال الإنقاذ في المستشفى ما زالوا ينتشلون الجثث من تحت الأنقاض.

"مجزرة"

وبينما اتهمت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، إسرائيل بارتكاب "مجزرة" في المستشفى الأهلي العربي، نفى المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الأميرال دانيال هاجاري، تورط بلاده، لافتاً في مؤتمر صحافي أمس إلى أن الصواريخ التي أطلقتها حركة الجهاد مرت بالقرب من المستشفى، وفق ما نقلت رويترز.

لكن الجهاد نفت أن يكون أي من صواريخها قد أدى إلى انفجار المستشفى، قائلة إنها لم تجر أي أنشطة في مدينة غزة أو حولها في ذلك الوقت.

ويشهد قطاع غزة قصفاً إسرائيلياً مكثفاً أودى حتى الآن بحياة ما لا يقل عن 3000 شخص في القطاع الفلسطيني المحاصر، وإصابة الآلاف، وفق وزارة الصحة الفلسطينية، بينما قُتل أكثر من 1300 شخص في إسرائيل منذ هجوم حماس على إسرائيل، الذي أسفر أيضا عن أسر ما لا يقل عن 120 شخصا، وفق مسؤولين إسرائيليين.