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من محيط مستشفى غزة (رويترز)

هجوم مستشفى غزة.. شولتس يدعو لإجراء تحقيق شامل

العربية.نت - وكالات
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عبر المستشار الألماني أولاف شولتس عن فزعه من صور انفجار في مستشفى بغزة أدى إلى مقتل المئات، داعياً إلى إجراء تحقيق شامل.

وكتب شولتس على موقع "إكس"، المعروف سابقاً باسم تويتر، الأربعاء: "لقد أصيب وقتل مدنيون أبرياء. قلوبنا مع عائلات الضحايا"، وفق رويترز.

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يأتي ذلك فيما من المتوقع أن يصل شولتس إلى مصر، الأربعاء، حيث من المقرر أن يلتقي الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك عقب زيارته لإسرائيل.

"محاسبة المسؤولين"

من جهتها، شددت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، الأربعاء، على أن "لا شيء" يمكن أن يبرر "قصف مستشفى مكتظ بالمدنيين" في غزة، مدينة المشاهد "المروعة" في الموقع.

وقالت فون دير لايين أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ: "يجب إثبات كل الحقائق ومحاسبة المسؤولين عنها"، حسب فرانس برس.

أحد أكثر أيامه دموية

يذكر أن قطاع غزة شهد، الثلاثاء، أحد أكثر أيامه دموية منذ 7 أكتوبر، حيث أودى استهداف لمستشفى الأهلي المعمداني العربي الذي كان يؤوي مئات الفلسطينيين الفارين من الغارات والقصف الإسرائيلي، بـ500 قتيل.

ليصبح عدد القتلى هذا الأعلى على الإطلاق بحادث منفرد في غزة خلال اشتعال الصراع الحالي، ما أثار احتجاجات في الضفة الغربية المحتلة وإسطنبول والعاصمة الأردنية، فضلاً عن لبنان وإيران وغيرهما.

فيما أكد المتحدث باسم وزارة الصحة في القطاع أشرف القدرة، الأربعاء، أن عمال الإنقاذ في المستشفى ما زالوا ينتشلون الجثث من تحت الأنقاض.

"مجزرة"

في حين اتهمت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، إسرائيل بارتكاب "مجزرة" في المستشفى الأهلي العربي.

في المقابل، نفى المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الأميرال دانيال هاجاري، تورط بلاده، لافتاً في مؤتمر صحافي، الثلاثاء، إلى أن الصواريخ التي أطلقتها حركة الجهاد مرت بالقرب من المستشفى، وفق رويترز.

غير أن الجهاد نفت أن يكون أي من صواريخها قد أدى إلى انفجار المستشفى، قائلة إنها لم تجر أي أنشطة في مدينة غزة أو حولها في ذلك الوقت.

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