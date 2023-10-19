البرلمان الأوروبي يدعو لهدنة في غزة وتحقيق مستقل في قصف مستشفى المعمداني

صادق البرلمان الأوروبي بأغلبية كبيرة على قرار "يدين بشدة الهجمات الإرهابية التي تشنها حماس ويعترف بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها مع الامتثال للقانون الإنساني الدولي".

ودعا القرار، غير الملزم للدول الأعضاء، في الجلسة العامة بستراسبورغ إلى "تكثيف المساعدات الإنسانية في غزة"، مع ضمان عدم وجود موارد أوروبية تسهم في "تمويل الإرهاب بشكل مباشر أو غير مباشر".

مادة اعلانية

علاوة على ذلك، فإن أعضاء البرلمان الأوروبي "يشعرون بحزن عميق إزاء فقدان مئات الأرواح والأبرياء في تفجير المستشفى الأهلي العربي المعمداني" جنوبي مدينة غزة، ويطالبون بـ"إجراء تحقيق مستقل بموجب القانون الدولي، لتحديد ما إذا كان هذا هجومًا متعمدًا، وباعتباره جريمة حرب، فإننا نطالب بمحاسبة المذنبين".

يأتي ذلك فيما يتواصل التصعيد بين إسرائيل والفلسطينيين بأسبوعه الثاني، أدى القصف الإسرائيلي المتواصل جواً وبحراً على غزة، واستهداف منازل وبنايات سكنية إلى سقوط المزيد من الضحايا الفلسطينيين. وقد تجدد القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ صباح اليوم الخميس، فيما أفاد الإعلام الإسرائيلي بمقتل قائد قوات الأمن الوطني في غزة جهاد محيسن بغارة جوية، وهو ما أكدته حماس فيما بعد، حيث أفادت بمقتله مع أفراد أسرته.

وقبلها، أفاد مراسل "العربية" و"الحدث" بأن غارات إسرائيلية استهدفت منازل في تل الهوى ومخيم جباليا وحي النصر، وأشار إلى أن المدفعية الإسرائيلية قصفت حيي الشجاعية والتفاح بقطاع غزة. وأضاف أن بوارج حربية إسرائيلية قصفت خان يونس جنوب قطاع غزة. كما أفاد إعلام فلسطيني بأن غارة إسرائيلية دمرت برج الأندلس في منطقة الكرامة غرب غزة.

بالمقابل، قالت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الخميس، إنها قصفت مدينة عسقلان جنوب إسرائيل برشقة صاروخية. وسمع دوي صفارات إنذار في عسقلان وغلاف غزة بعد 12 ساعة من الهدوء بحسب تقارير إسرائيلية.