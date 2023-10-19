السفارة الأميركية تنصح رعاياها بمغادرة لبنان "في أسرع وقت ممكن"

حثت السفارة الأميركية في لبنان رعاياها اليوم الخميس على "التخطيط للمغادرة في أسرع وقت ممكن في وقت لا تزال فيه الرحلات الجوية التجارية متاحة".

وفي توجيه عبر البريد الإلكتروني لرعاياها، قالت السفارة إنها تراقب عن كثب الوضع الأمني في لبنان. وأضافت "نوصي المواطنين الأميركيين الذين يختارون البقاء بإعداد خطط طوارئ للمواقف الطارئة".

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وأصدرت وزارة الخارجية الأميركية في 17 أكتوبر تشرين الأول توجيها يحث المواطنين على عدم السفر إلى لبنان بسبب "الوضع الأمني غير المسبوق" هناك.

قال الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، إنه رصد تسع عمليات إطلاق لقذائف من لبنان على إسرائيل خلال الـ 12 ساعة الماضية. وأضاف عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا)، أنه تم إطلاق عدة صواريخ مضادة للدروع من لبنان باتجاه إسرائيل في نفس الفترة.

وقال: "قمنا بالرد على مصادر النيران من الأرض اللبنانية، وحيّدنا خلية إرهابية باستخدام طائرة مسيرة خلال الساعات الماضية". وأضاف أنه ضرب البنية التحتية لحزب الله باستخدام نيران الدبابات.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن، الأربعاء، القضاء على مجموعة أطلقت قذائف هاون انطلاقاً من لبنان، في وقت تتصاعد فيه أعمال العنف على الحدود في ظل النزاع بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية. وقال سلاح الجو الإسرائيلي: "استهدفنا موقعا لحزب الله أطلقت منه صواريخ مضادة للدبابات".

"في حالة تأهب"

ويخشى المجتمع الدولي من توسّع الصراع بين حزب الله والجيش الإسرائيلي.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هغاري الثلاثاء: "نحن في حالة تأهّب ويقظة في الشمال، إذا ارتكب حزب الله خطأً جسيماً، سنردّ بقوة كبيرة".

وبدأت إسرائيل في إجلاء آلاف السكان من 28 بلدة شمال البلاد بعد اشتباكات على الحدود.