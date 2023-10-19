الصحة العالمية: تكدس الجثث بمستشفيات غزة كارثة بيئية.. وقد تمتد لخارج القطاع

قال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، إن الجثث في مستشفيات غزة تفوق طاقة ثلاجات الموتى، ووصف الأمر بأنه كارثة بيئية تهدد الصحة العامة في القطاع وخارجه، فيما يتواصل القصف الإسرائيلي للأسبوع الثاني.

مباشر من #العربية | حصيلة وتطورات اليوم الثاني عشر من حرب #غزة.. و #بايدن يحسم مشاركة قوات أميركية https://t.co/U7z8lj3Hfo — العربية (@AlArabiya) October 18, 2023

وأضاف أحمد المنظري، في مقابلة إعلامية، الأربعاء، أن هناك مخاوف من انتشار الأمراض المنقولة عن طريق المياه مثل الكوليرا في غزة بسبب استخدام الناس مياها ملوثة نتيجة لنقص مياه الشرب.

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واعتبر في تصريحات لوكالة "أنباء العالم العربي" أن عدم فتح معبر رفح يمثل "كارثة إنسانية مزدوجة"، مؤكدا أن الوضع لا يحتمل أي تأخير، وقال إن "كل ثانية أو ساعة تمضي دون فتح المعبر نفقد أرواحا بريئة سواء مرضي موجودين في المستشفيات أو مواطنين موجودين في مختلف الملاجئ أو أماكن الإيواء بسب عدم توفر مياه الشرب النظيفة على سبيل المثال".

وكان المتحدث باسم الرئاسة المصرية قال في بيان أمس، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس الأميركي جو بايدن اتفقا في اتصال هاتفي على إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح بشكل مستدام، مع قيام الجهات المعنية في الدولتين بالتنسيق مع المنظمات الإنسانية الدولية تحت إشراف الأمم المتحدة لتأمين وصول المساعدات.

وأوضح المنظري أن المستشفيات مليئة بأعداد من الجرحى والجثث تفوق طاقتها الاستيعابية، مشيرا إلى أن أربعة من 22 مستشفى في شمال غزة خرجت عن الخدمة نتيجة استهدافها المباشر بالقصف.