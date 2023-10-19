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Israeli soldiers arrest a Palestinian man during a search operation in Baita village in the occupied West Bank, on August 21, 2023. (AFP)
من المداهمات الإسرائيلية في الضفة الغربية
الشرق الأوسط

قوات إسرائيل تقتل 6 فلسطينيين بالضفة.. وتطلق النار على والد أحدهم أثناء محاولة إسعافه

القوات الإسرائيلية تعلن مخيم نور شمس بطولكرم منطقة عسكرية مغلقة حتى إشعار آخر

العربية.نت، وكالات
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قالت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الخميس، إن القوات الإسرائيلية أعلنت مخيم نور شمس بطولكرم في الضفة الغربية منطقة عسكرية مغلقة حتى إشعار آخر.

وأفاد مراسل "العربية" و"الحدث" في رام الله بأن الجيش الإسرائيلي قتل 6 فلسطينيين خلال مواجهات على مدار الـ24 ساعة الماضية في مناطق مختلفة بالضفة الغربية. وأفاد بأن الجيش الإسرائيلي يقوم بعمليات دهم واعتقالات في مخيم الدهيشة بالقرب من مدينة بيت لحم. وأضاف مراسلنا أن الجيش قام أيضا بمداهمة منطقة العرّوب في مدينة الخليل، واعتقل العديد من العمال الفلسطينيين.

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وفي طولكرم، قتلت القوات الإسرائيلية شاباً بعد أن منعت والده من إسعافه، وأصابت الوالد بجروح.

وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية ذكرت أن ثلاثة أشخاص قتلوا برصاص القوات الإسرائيلية في مواجهات بأجزاء مختلفة من الضفة.

وذكرت الوكالة أن طه محاميد (16 عاما) من مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم لقي حتفه بعد أن منعت القوات الإسرائيلية عربات الإسعاف من نقله إلى المستشفى، عقب اقتحامها المخيم وإطلاق الرصاص الحي صوب المواطنين.

وأضافت الوكالة أن مواجهات اندلعت في قرية بدرس غرب رام الله بعدما اقتحمتها القوات الإسرائيلية التي أطلقت الرصاص الحي صوب مواطنين مما أدى إلى مقتل شاب يدعى جبريل عوض.

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وفي مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، توفي أحمد منير صدوق (14 عاما) متأثرا بإصابته بالرصاص الحي بالرأس. وكانت القوات الإسرائيلية اقتحمت المخيم وأطلقت الرصاص، ما أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص واعتقلت عددا من سكانه.

وشنت القوات الإسرائيلية حملة اقتحامات واعتقالات في مختلف مناطق الضفة، كما صدم الجيش الإسرائيلي مركبة في مدينة قلقيلية واعتقل من بداخلها.

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