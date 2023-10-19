بينهم 1524 طفلا.. عداد قتلى القصف الإسرائيلي لغزة في ارتفاع

قال متحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الخميس، إن عدد القتلى الفلسطينيين جراء الهجمات الإسرائيلية على القطاع ارتفع إلى 3785، بينهم 1524 طفلاً.

وذكر المتحدث أشرف القدرة في مؤتمر صحفي أن 44 من أفراد الطواقم الطبية قتلوا في الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، بينما أصيب 70 آخرون.

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وأضاف أن هناك أربعة مستشفيات في القطاع خرجت عن الخدمة بالكامل بسبب استهدافات إسرائيلية مباشرة، مشيرا إلى أن 19 مؤسسة صحية تضررت بشكل كامل أو جزئي.

وأكد القدرة على أن القوات الإسرائيلية "ما زالت تعيق جهود الطواقم الطبية في إخلاء الجرحى"، لافتا إلى تدمير 23 سيارة إسعاف بشكل كامل وخروجها عن الخدمة.

وقد تجدد القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ صباح اليوم الخميس، أفاد مراسل "العربية" و"الحدث" بأن غارات إسرائيلية استهدفت منازل في تل الهوى ومخيم جباليا وحي النصر، وأشار إلى أن المدفعية الإسرائيلية قصفت حيي الشجاعية والتفاح بقطاع غزة.

وأضاف أن بوارج حربية إسرائيلية قصفت خان يونس جنوب قطاع غزة، كما أفاد إعلام فلسطيني بأن غارة إسرائيلية دمرت برج الأندلس في منطقة الكرامة غرب غزة.