خالد مشعل للعربية: سنقايض الأسرى الإسرائيليين لدينا بكل أسرانا لديهم
"المعركة صعبة.. طالبان هزمت أميركا ونحن سنهزم إسرائيل"
قال رئيس حركة حماس بالخارج خالد مشعل، الخميس، إن الهجوم على إسرائيل كان مغامرة مدروسة، في إشارة إلى هجوم كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة حماس- المباغت على إسرائيل، مضيفا بالقول: "نعرف جيدا تبعات عمليتنا يوم 7 أكتوبر".
رئيس حركة حماس بالخارج لـ #العربية: تهجير أهالي غزة إذا وقع سيضر #مصر و #الأردن#غزة#إسرائيل pic.twitter.com/R2Pb5iukMA— العربية (@AlArabiya) October 19, 2023
وأكد، في حوار خاص مع قناة "العربية" أن تفاصيل أرقام الأسرى موجودة فقط عند كتائب القسام، مشدداً بالقول: "لدينا أسرى من الجنود الإسرائيليين ما يكفي للتفاوض على معتقلينا.. وأبلغنا بعض الدول باستعدادنا لتسليم الأسرى المدنيين"، مشيراً بالقول: "معنيون فقط بالأسرى العسكريين الإسرائيليين وسنقايض الأسرى الإسرائيليين لدينا بكل أسرانا لدى إسرائيل".
رئيس حركة حماس بالخارج لـ #العربية: حسابات عمليتنا ضد إسرائيل كانت في إطار ضيق#غزة#إسرائيل pic.twitter.com/FcZUePw0go— العربية (@AlArabiya) October 19, 2023
وقال خالد مشعل إن حكومة نتنياهو وضعت أجندة لتهويد الأقصى"، مؤكداً بالقول: "إسرائيل تقتلنا قاومنا أم لم نقاوم".
رئيس حركة حماس بالخارج لـ #العربية: نركز على قتال أفراد الجيش الإسرائيلي فقط#غزة#إسرائيل pic.twitter.com/HCCO2AACVd— العربية (@AlArabiya) October 19, 2023
وأضاف خالد مشعل أن "حسابات عمليتنا ضد إسرائيل كانت في إطار ضيق"، مشيراً إلى أنه "لتحقيق عنصر المفاجأة بعمليتنا لم يعرف بها الجميع"، ومؤكداً أنه "لا يمكن الوصول للأسرى الأجانب تحت القصف الإسرائيلي".
رئيس حركة حماس بالخارج لـ #العربية: القرار الميداني للعمليات مهمة كتائب القسام فقط#غزة#إسرائيل pic.twitter.com/v3hkXnb8Sj— العربية (@AlArabiya) October 19, 2023
وشدد بالقول إن "حماس والفصائل الفلسطينية لا تستهدف المدنيين، لكن إسرائيل تستهدف المدنيين بشكل عشوائي".
رئيس حركة حماس بالخارج لـ #العربية: الموقف العربي تجاه الوضع الحالي جيد ونطلب المزيد#غزة#إسرائيل pic.twitter.com/LmWOh1WMnF— العربية (@AlArabiya) October 19, 2023
وأشار إلى أن "الموقف العربي تجاه الوضع الحالي جيد ونطلب المزيد"، مشدداً بالقول: "نحن لا ندعو الشعوب إلى الحروب"، ومشيراً إلى أن "حزب الله وإيران قدموا لنا السلاح والدعم ونطلب المزيد".
رئيس حركة حماس بالخارج لـ #العربية: حماس والفصائل الفلسطينية لا تستهدف المدنيين#غزة#إسرائيل pic.twitter.com/hZe4r3zXbI— العربية (@AlArabiya) October 19, 2023
وطالب مشعل العرب بحماية غزة، مؤكداً بالقول إنه "لا توجد أصوات في غزة تنتقد المقاومة.. نريد موقفا عربيا إسلاميا يضغط على الغرب لوقف الحرب".
وأشار إلى أن "إسرائيل تقول إنها ستقضي على حماس.. ولن تنجح"، مشدداً بالقول: "المعركة مع إسرائيل صعبة.. طالبان هزمت أميركا ونحن سنهزم إسرائيل". وأضاف أن "الدول التي وضعتنا على قوائم الإرهاب تتواصل معنا عبر طرف ثالث".
رئيس حركة حماس بالخارج لـ #العربية: لا يمكن الوصول للأسرى الأجانب تحت القصف الإسرائيلي#غزة#إسرائيل pic.twitter.com/Pb2fdVM3oV— العربية (@AlArabiya) October 19, 2023
وبشأن دخول المساعدات للقطاع، قال مشعل إن حماس لا تقبل أن تحصر المساعدات لأهالي جنوب القطاع.
رئيس حركة حماس بالخارج لـ #العربية: إسرائيل تقول إنها ستقضي على حماس ولن تنجح#غزة#إسرائيل pic.twitter.com/iJjLE0jzEU— العربية (@AlArabiya) October 19, 2023
وعن الدعوات الإسرائيلية التي تطالب بخروج أهالي غزة إلى مصر، قال مشعل: "نرفض الرحيل عن غزة .. تهجير أهالي غزة إذا وقع سيضر مصر والأردن".
وقال رئيس حركة حماس بالخارج إن "عمليتنا في إسرائيل هجومية ضمن حرب دفاعية طويلة".
رئيس حركة حماس بالخارج لـ #العربية: أبلغنا بعض الدول باستعدادنا لتسليم الأسرى المدنيين#غزة#إسرائيل pic.twitter.com/GOaaVE3Kq2— العربية (@AlArabiya) October 19, 2023
يذكر أن إسرائيل تستعد لاجتياح بري لقطاع غزة ردا على الهجوم الذي شنته حركة حماس في السابع من أكتوبر. وتنفذ القوات الإسرائيلية منذ ذلك الحين أعنف قصف تشنه على غزة، ما أسفر عن مقتل نحو 3800 فلسطيني، كما فرضت حصارا مطبقا على القطاع، ما يفاقم الغضب بين الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إن إجمالي عدد القتلى في صفوف الجيش الإسرائيلي ارتفع إلى 306 منذ اندلاع القتال مع فصائل فلسطينية في السابع من أكتوبر الجاري. كما نقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" عن وزارة الصحة قولها، إن 4629 إسرائيليا أصيبوا بجروح منذ بداية الحرب. ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" عن متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إعلانه ارتفاع عدد الأسرى بقطاع غزة إلى 203.
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