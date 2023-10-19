سوناك يجري مباحثات بتل أبيب.. ويؤكد للإسرائيليين: معكم.. ونشارككم حزنكم

فيما يستمر التصعيد بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية المسلحة في غزة، وصل رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، اليوم الخميس، إلى تل أبيب، حيث أجرى مباحثات مع الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وخلال لقائه مع الرئيس الإسرائيلي، قال سوناك: "من المهم توفير المياه والغذاء والأدوية للمدنيين في غزة"، مشدداً بالقول: "الشعب الفلسطيني ضحية لممارسات حركة حماس"، فيما أعرب الرئيس الإسرائيلي عن رغبة بلاده في "استعادة الرهائن، ونطالب بضغط دولي أكبر على حماس"، بحسب تعبيره.

الرئيس الإسرائيلي لسوناك: نريد استعادة الرهائن ونطالب بضغط دولي أكبر على #حماس

#العربية pic.twitter.com/pmaVNGonVy — العربية (@AlArabiya) October 19, 2023

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سوناك وبعيد وصوله إلى تل أبيب قال: "نحن نقف مع إسرائيل". وتوجه للإسرائيليين بالقول: "أشارككم حزنكم وأقف معكم في وجه الإرهاب".

وفي وقت سابق هذا الأسبوع، أكد سوناك في اتصال هاتفي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، التزام بريطانيا بحل الدولتين، والاستعداد لتقديم مساعدات إنسانية عاجلة، والعمل مع الأطراف كافة من أجل وقف ما يجري من أحداث، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية.

وتستعد إسرائيل لاجتياح بري لقطاع غزة ردا على الهجوم الذي شنته حركة حماس في السابع من أكتوبر. وتنفذ القوات الإسرائيلية منذ ذلك الحين أعنف قصف تشنه على غزة، ما أسفر عن مقتل نحو 3500 فلسطيني، كما فرضت حصارا مطبقا على القطاع، مما يفاقم الغضب بين الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إن إجمالي عدد القتلى في صفوف الجيش الإسرائيلي ارتفع إلى 306 منذ اندلاع القتال مع فصائل فلسطينية في السابع من أكتوبر الجاري. كما نقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" عن وزارة الصحة قولها، إن 4629 إسرائيليا أصيبوا بجروح منذ بداية الحرب.