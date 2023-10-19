من هي المعلمة جميلة الشنطي التي اغتالتها إسرائيل؟

نعى المجلس التشريعي الفلسطيني، اليوم الخميس، عضو المجلس، جميلة الشنطي، التي قضت إثر قصف إسرائيلي استهدفها الليلة الماضية.

وتعتبر الشنطي أول سيدة تصل لعضوية المكتب السياسي لحركة المقاومة"حماس"، وشغلت هذا المنصب، بـ"الانتخاب" وليس "التعيين".

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ولدت الشنطي في مخيم جياليا عام 1957، وحصلت في العام 1980 على درجة البكالوريوس في اللغة الإنجليزية من جامعة "عين شمس" بمصر.

انتقلت الشنطي للعمل في المملكة العربية السعودية كمعلّمة، لمدة 10 سنوات، وفي عام 1990، عادت إلى قطاع غزة لتلتحق بالعمل التنظيمي في حركة "حماس".

وواصلت الشنطي مسيرتها التعليمية، حيث حصلت على درجة الماجستير في أصول التربية من الجامعة الإسلامية عام 1998، ومن ثم حصلت على درجة الدكتوراه في الإدارة التربوية عام 2013 من كلية "فرحة" للعلوم الأسرية في جامعة دبي بالإمارات، عبر تقنية "التعليم عن بعد"، وترأست العمل النسوي لحركة حماس لسنوات عديدة، وانتخبت عام 2006 عضوا في المجلس التشريعي عن كتلة التغيير والإصلاح التابعة لحركة "حماس".

مسيرة نسائية

وقادت الشنطي في 3 نوفمبر 2006، مسيرة نسائية لكسر حصار فرضه الجيش الإسرائيلي على مسجد في بلدة بيت حانون، شمالي قطاع غزة، كان يضم عشرات المقاومين.

وبعد ثلاثة أيام تعرض منزلها لقصف الطائرات الإسرائيلية، ما أسفر عن ارتقاء زوجة أخيها، إضافة إلى شخصين آخرين كانا بالقرب من المنزل، فيما نجت هي لعدم تواجدها داخل المنزل.

وفي عام 2013، عُيّنت الشنطي "وزيرة" للمرأة في الحكومة بغزة.

وفي العام 2021 تم انتخاب الشنطي كأول سيدة تصل لعضوية المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس".

أول سيدة بمكتب حماس السياسي

وبرحيل الشنطي تكون القوات الإسرائيلية اغتالت ثلاثة أعضاء من المكتب السياسي لحركة حماس، حيث قتل في وقت سابق عضوا المكتب زكريا أبو معمر وجواد أبو شمالة.

وتُشرف الشنطي (64 عاما)، وهي "آنسة" تُكنّى بـ"أم عبد الله"، على ملف "الجامعات ودور القرآن الكريم" في "حماس"، وهي أول سيدة تصل لعضوية المكتب السياسي لحركة المقاومة "حماس"، وشغلت هذا المنصب بـ"الانتخاب" وليس "التعيين".

وأعلنت حماس، الأسبوع الماضي، أنها أنهت الانتخابات الداخلية في قطاع غزة، التي بدأت في 19 فبراير/ شباط الماضي، بإعادة انتخاب يحيى السنوار رئيسا للحركة بغزة، وبضم أول سيدة وهي الشنطي لعضوية المكتب السياسي.