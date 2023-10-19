وزير الدفاع الإسرائيلي: سيكون هناك ثمن لدخول غزة ومستعدون لدفعه
يوآف غالانت وزير الدفاع الإسرائيلي لجنوده على حدود غزة: أبقوا جاهزين الأوامر ستصدر
وجه وزير الدفاع الإسرائيلى يوآف غالانت، جنوده بالاستعداد على حدود غزة لحين استصدار الأوامر من القيادة.
وقال وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلى، في رسالة موجهة إلى جنوده: ابقوا جاهزين الأوامر ستصدر.
وزير الدفاع الإسرائيلي: سيكون هناك ثمن لدخول #غزة ومستعدون لدفعه— العربية (@AlArabiya) October 19, 2023
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وسبق أن أشار وزير الدفاع الإسرائيلي إلى أن أعضاء حركة حماس أمام خيارين في الحرب المستمرة في قطاع غزة: الاستسلام أو الموت.
وتابع: طائراتنا ستصل إلى كل مكان.. كل صاروخ له عنوان وسوف نصل إلى كل فرد من أعضاء حماس، وأمام أعضاء حماس خياران: إما أن يموتوا في مواقعهم أو يستسلموا دون قيد أو شرط، وليس هناك خيار ثالث.
كما أضاف جالانت: سوف نقضي على منظمة حماس ونفككها من كل قدراتها.
فيما سبق أن صرح المتحدث الرسمي باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، بأنه تم إبلاغ العائلات بمقتل 306 من العسكريين بالجيش، فضلًا عن وجود 203 مختطفين من قبل حماس.
وفي سياق منفصل، وضعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، كرفانات جديدة داخل مستعمرة حوميش المخلاة شمال نابلس.
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