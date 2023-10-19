وزير الزراعة الإسرائيلي: مصير حركة حماس تغير تماما بعد هجوم 7 أكتوبر
وزير الزراعة الإسرائيلي يعترف: فشلنا استخباراتياً في مواجهة هجوم حركة حماس
أكد وزير الزراعة الإسرائيلي آفي دختير، اليوم الخميس 19 أكتوبر 2023 أنه لا شك "أننا فشلنا استخباراتيا في مواجهة هجوم حركة حماس".
وأضاف وزير الزراعة الإسرائيلي، أن دخول الفلسطينيين للمستوطنات بعد هجوم حماس لا مثيل له، بحسب تصريحات خاصة لـ "العربية".
وقال آفي دختير إن مصير حركة حماس تغير تماماً بعد هجوم 7 أكتوبر.
وزير الزراعة الإسرائيلي لـ #العربية: مصير #حماس تغير تماما بعد هجوم 7 أكتوبر#غزة#إسرائيل pic.twitter.com/Hkgn7LJz0e— العربية (@AlArabiya) October 19, 2023
وشنت حركة حماس هجوما مفاجئا ضد الاحتلال الإسرائيلي في مستوطنات غلاف غزة تسبب في مقتل الآلاف وتضرر المعدات ومقتل عدد من الجنود وأسر ما يقرب من 250 ما بين مدني وعسكري.
وتسبب ذلك الأمر في تصاعد المواجهات المسلحة بين الاحتلال والمقاومة الفلسطينية، وشنت إسرائيل عدواناً على قطاع غزة، لليوم الثالث عشر بعدما بدأت المقاومة الفلسطينية عملية طوفان الأقصى ضد مستوطنات غلاف غزة في السابع من أكتوبر.
-
مدرب إيفرتون: لن نتأثر بأجواء ملعب ليفربول "الجنونية"أكد شون دايش مدرب إيفرتون أن فريقه سيسعى لعدم التأثر بأجواء التشجيع الجنونية في قمة مرسيسايد أمام ليفربول بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم السبت ... رياضة عالمية
-
رئيس الفيدرالي الأميركي: التضخم لا يزال مرتفعاً للغاية لكنه يتباطأأكد أن التوترات الجيوسياسية تشكل "مخاطر كبيرة" على الاقتصاد العالمي اقتصاد
-
حارس مرمى "أربعيني" يدافع عن شباك ميلان أمام يوفنتوسأعلن ميلان متصدر دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم يوم الخميس أن إصابة حارس مرماه الاحتياطي ماركو سبورتيلو في ربلة الساق في حين أن حارسه الأساسي ... رياضة