وزير الزراعة الإسرائيلي: مصير حركة حماس تغير تماما بعد هجوم 7 أكتوبر

أكد وزير الزراعة الإسرائيلي آفي دختير، اليوم الخميس 19 أكتوبر 2023 أنه لا شك "أننا فشلنا استخباراتيا في مواجهة هجوم حركة حماس".

وأضاف وزير الزراعة الإسرائيلي، أن دخول الفلسطينيين للمستوطنات بعد هجوم حماس لا مثيل له، بحسب تصريحات خاصة لـ "العربية".

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وقال آفي دختير إن مصير حركة حماس تغير تماماً بعد هجوم 7 أكتوبر.

وشنت حركة حماس هجوما مفاجئا ضد الاحتلال الإسرائيلي في مستوطنات غلاف غزة تسبب في مقتل الآلاف وتضرر المعدات ومقتل عدد من الجنود وأسر ما يقرب من 250 ما بين مدني وعسكري.

وتسبب ذلك الأمر في تصاعد المواجهات المسلحة بين الاحتلال والمقاومة الفلسطينية، وشنت إسرائيل عدواناً على قطاع غزة، لليوم الثالث عشر بعدما بدأت المقاومة الفلسطينية عملية طوفان الأقصى ضد مستوطنات غلاف غزة في السابع من أكتوبر.