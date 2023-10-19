إصابة 10 جنود إسرائيليين بانفجار في طولكرم.. وسرايا القدس تتبنى

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية إصابة 10 جنود إسرائيليين أحدهم حالته خطيرة بانفجار في مخيم نور شمس بطولكرم.

ومن جانبها تبنت سرايا القدس تنفيذ كمين لجنود إسرائيليين في طولكرم.

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وكانت وسائل إعلام فلسطينية، قالت في وقت سابق اليوم الخميس، إن القوات الإسرائيلية أعلنت مخيم نور شمس بطولكرم في الضفة الغربية منطقة عسكرية مغلقة حتى إشعار آخر.

وأفاد مراسل "العربية" و"الحدث" في رام الله بأن الجيش الإسرائيلي قتل 6 فلسطينيين خلال مواجهات على مدار الـ24 ساعة الماضية في مناطق مختلفة بالضفة الغربية.

وأفاد بأن الجيش الإسرائيلي يقوم بعمليات دهم واعتقالات في مخيم الدهيشة بالقرب من مدينة بيت لحم. وأضاف مراسلنا أن الجيش قام أيضا بمداهمة منطقة العرّوب في مدينة الخليل، واعتقل العديد من العمال الفلسطينيين.

وفي طولكرم، قتلت القوات الإسرائيلية شاباً بعد أن منعت والده من إسعافه، وأصابت الوالد بجروح.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن طه محاميد (16 عاما) من مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم لقي حتفه بعد أن منعت القوات الإسرائيلية عربات الإسعاف من نقله إلى المستشفى، عقب اقتحامها المخيم وإطلاق الرصاص الحي صوب المواطنين.