الجيش الإسرائيلي: عمليات بغزة للتقصي عن الأسرى.. وعناصر لحماس ربما دخلت تل أبيب
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هغاري قال إن الجيش لم ينته بعد من مسح المنطقة المحيطة بقطاع غزة، مشدداً على استمرار الاستعداد للمراحل التالية من الحرب ضد حماس
فيما أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ عمليات خاصة داخل غزة لجمع معلومات حول الرهائن المحتجزين لدى حماس، أكد متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، أن الجيش لا يمكنه بعد استبعاد احتمال وجود مسلحين فلسطينيين في إسرائيل حتى الآن، عقب هجوم "طوفان الأقصى" الذي بدأ في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، حسب ما نقلته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هغاري، إن الجيش لم ينته بعد من مسح المنطقة المحيطة بقطاع غزة، كاشفا أن القوات عثرت الليلة الماضية على عنصر منهك واعتقلته أثناء محاولته العودة إلى غزة".
وأكد أنه "لم تحدث أي عمليات تسلل جديدة إلى داخل إسرائيل في الأيام الأخيرة"، مشددا على أن "الجيش الإسرائيلي يواصل في هذه الأثناء الاستعداد للمراحل التالية من الحرب ضد حماس، والتي من المتوقع أن تشمل هجوما بريا كبيرا"، بحسب الصحيفة.
وأضاف: "في اليوم الماضي، قمنا بتنفيذ مداهمات محدودة ومستهدفة بغرض المسح وتحديد مكان المختطفين، ومن المهم بالنسبة لي أن أؤكد أن مهمة تطهير المنطقة المحيطة من "الإرهابيين" لم تنته بعد"، معلنا أنه حتى الآن تم إخطار عائلات 306 من قتلى الجيش الإسرائيلي وعائلات 203 مختطفين.
يذكر أن قطاع غزة يشهد قصفاً إسرائيلياً مكثفاً أودى حتى الآن بحياة ما لا يقل عن 3400 شخص في القطاع الفلسطيني المحاصر، وإصابة الآلاف، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.
بينما قُتل أكثر من 1400 شخص في إسرائيل منذ هجوم "طوفان الأقصى" الذي شنته حماس على إسرائيل، الذي أسفر أيضا عن أسر نحو 190 شخصا، وفق مسؤولين إسرائيليين.
-
من هي المعلمة جميلة الشنطي التي اغتالتها إسرائيل؟ولدت الشنطي في مخيم جياليا عام 1957، وحصلت في العام 1980 على درجة البكالوريوس في اللغة الإنجليزية من جامعة "عين شمس" بمصر العرب والعالم
-
إسرائيل تقصف غزة وحماس تستهدف عسقلان.. ومقتل قائد الأمن الوطني بغارة على القطاعارتفاع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي إلى 306.. والجيش الإسرائيلي ينشر مقطعاً مصوراً لغاراته على حي الشجاعية في غزة ويؤكد تصفية 10 من قوة النخبة التابعة لحماس العرب والعالم
-
لدعمها فلسطين.. أنس جابر تتعرض للهجوم من اتحاد التنس الإسرائيلياتحاد التنس الإسرائيلي طالب الاتحاد الدولي للتنس ورابطة المحترفات بمعاقبة البطلة التونسية على خلفية مساندتها للشعب الفلسطيني، متهماً إياها بـ"التحريض ودعم منظمة إرهابية قاتلة ونازية" المغرب العربي