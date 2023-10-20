استطلاع: أغلب الإسرائيليين يعتقدون أن نتنياهو مسؤول عن الفشل في منع هجوم حماس

أظهر استطلاع رأي في صحيفة معاريف الإسرائيلية اليوم الجمعة، أن ما يصل إلى 80 بالمئة من الإسرائيليين يعتقدون أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لا بد أن يتحمل المسؤولية عن الإخفاق الأمني الذي كشفه هجوم حركة حماس الكاسح في السابع من أكتوبر تشرين الأول على إسرائيل.



واعترف رئيس أركان الجيش ورئيس المخابرات العسكرية ورئيس جهاز الأمن الداخلي (شين بيت) جميعا بأن أجهزتهم فشلت في منع الهجوم الذي أودى بحياة نحو 1400 إسرائيلي.





وقال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش الشريك في ائتلاف حكومة نتنياهو أيضا إن قيادة الحكومة والقيادة الأمنية فشلتا في حماية إسرائيل، لكن رئيس الوزراء نفسه لم يصدر بيانا واضحا بعد يعلن فيه مسؤوليته.

وحتى من بين ناخبي حزب ليكود الحاكم المنتمي إليه نتنياهو، قال 69 بالمئة إن على رئيس الوزراء تقبل المسؤولية.

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وأظهر المسح أن نتنياهو متأخر كثيرا خلف وزير الدفاع السابق بيني جانتس، وهو رئيس حزب المعارضة المنتمي إلى الوسط، والذي انضم إلى حكومة وحدة الأسبوع الماضي. وذكر المسح أن 48 بالمئة من المشاركين يعتقدون أن جانتس سيكون رئيسا أفضل للوزراء مقارنة بنسبة 28 بالمئة فقط في صالح نتنياهو.





وأشار الاستطلاع إلى أن 65 من الإسرائيليين يدعمون تنفيذ القوات الإسرائيلية الهجوم البري المتوقع في غزة.



وذكرت معاريف أن استطلاع الرأي أُجري في 18 و19 أكتوبر/تشرين الأول وشمل 510 مشاركين وأن به هامش خطأ نسبته 4.3 بالمئة.