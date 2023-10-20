الجيش اللبناني: مقتل شخص وإصابة آخر باستهداف إسرائيلي لفريق إعلامي

أعلن الجيش اللبناني في بيان مقتل شخص وإصابة آخر في استهداف إسرائيلي لفريق إعلامي جنوب لبنان، فيما أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية أن تل أبيب أعلنت خطة لإجلاء سكان بلدة كريات شمونة القريبة من الحدود اللبنانية.

وقال الجيش إن الفريق الإعلامي كان مكونا من سبعة أشخاص وكان ينفذ تغطية إعلامية قرب موقع العبّاد التابع للجانب الإسرائيلي في خراج بلدة حولا عندما استهدفتهم عناصر من القوات الإسرائيلية بأسلحة رشاشة.

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وأضاف "عملت دورية من الجيش بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان على نقل الشهيد والمصاب إلى إحدى المستشفيات ونقل سائر أعضاء الفريق إلى مكان آمن".

وبالتزامن، قالت وزارة الدفاع الإسرائيلية اليوم الجمعة إن أمرا صدر بإجلاء سكان مدينة كريات شمونة الحدودية مع لبنان. وأوضحت الوزارة عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا) أنه تقرر نقل سكان المدينة إلى "منازل استضافة مدعومة من الدولة"، مشيرة إلى أن وزير الدفاع يوآف غالانت وافق على الإخلاء. وأضافت أن عمدة كريات شمونة أُبلغ بالأمر.

هذا ودان حزب الله الهجوم، قائلا إن "قتل المدنيين والاعتداء على أمن بلدنا لن يمر دون رد أو عقاب"، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء اللبنانية.

وكانت كتائب القسام في لبنان أعلنت في بيان لها مسؤوليتها عن إطلاق 30 صاروخا شمال إسرائيل انطلاقا من جنوب لبنان باتجاه مستوطنات مغتصبات الجليل الغربي وأبرزها نهاريا وشلومي" بشمال إسرائيل.

والخميس، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إن 20 قذيفة أطلقت من لبنان نحو إسرائيل. وأضاف أدرعي عبر منصة إكس "تعرض موقع عسكري لإطلاق قذيفة مضادة للدروع وموقع آخر لنيران أسلحة خفيفة دون وقوع إصابات".

وأفاد إعلام محلي بوقوع قصف مدفعي إسرائيلي على بلدة مروحين بجنوب لبنان. وأضاف أن قصفا مدفعيا إسرائيليا عنيفا استهدف بلدة راميا.

وكان الجيش الإسرائيلي قال إنه رصد تسع عمليات إطلاق لقذائف من لبنان على إسرائيل. وأضاف عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا)، أنه تم إطلاق عدة صواريخ مضادة للدروع من لبنان باتجاه إسرائيل في نفس الفترة.