السيسي وأردوغان يؤكدان على إدخال المساعدات لغزة ومنع التهجير

تلقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تناول متابعة التنسيق والتشاور بشأن تطورات الأوضاع في قطاع غزة.

واستعرض الرئيسان التحركات الجارية لحشد المجتمع الدولي نحو موقف موحد لدفع التهدئة وخفض التصعيد، حيث ثمن الرئيس التركي الدور المصري في تنسيق الجهود الإنسانية وتعزيز مسار السلام.

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وشدد الرئيسان على رفض التهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم، وكذلك ضرورة استدامة إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، مع تأكيد أهمية تكاتف المجتمع الدولي للعمل على إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بشكل نهائي، استناداً لحل الدولتين وفقاً لمقررات الشرعية الدولية.

وتستضيف مصر غدا السبت قمة إقليمية ودولية لبحث مستقبل القضية الفلسطينية وتطورات الأوضاع في غزة .

وبدأ توافد القادة والزعماء المشاركين في القمة إلى القاهرة حيث وصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس والرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة.