جنوب لبنان يشتعل.. إسرائيل تضرب ميس الجبل وحزب الله يستهدف مزارع شبعا
الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام قالت إن إسرائيل استهدفت بالقذائف الفوسفورية أطراف بلدتي حولا وميس الجبل في قضاء مرجعيون
أفاد مراسل العربية في لبنان بقيام حزب الله بقصف مواقع إسرائيلية في مزارع شبعا وكفر شوبا جنوب لبنان، فيما أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام اليوم الجمعة، بأن المدفعية الإسرائيلية تقصف محيط قرى القطاع الغربي من جنوب لبنان، مؤكدة أن إسرائيل استهدفت بالقذائف الفوسفورية أطراف بلدتي حولا وميس الجبل في قضاء مرجعيون.
وعلى الجانب الآخر، نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن الجيش قوله إن القوات العاملة بالقرب من بلدة مارجاليوت الشمالية على الحدود مع لبنان تعرضت لإطلاق نار.
وذكرت الصحيفة أن الجيش الإسرائيلي لم يقدم على الفور معلومات عن الخسائر المحتملة، لكنه قال إن قواته ردت بإطلاق النار وتقوم حاليا بمسح المنطقة بحثا عن أي أشخاص ربما "تسللوا" إلى إسرائيل.
ومن ناحية أخرى، قالت الوكالة اللبنانية إن قائد الجيش جوزاف عون بحث مع وفد من مساعدي أعضاء الكونغرس الأميركي "الأوضاع العامة في البلاد وأوضاع المؤسسة العسكرية والتحديات التي تواجهها إضافة إلى التطورات على الحدود الجنوبية".
وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في وقت سابق اليوم الجمعة، استهداف بنى تحتية تابعة لحزب الله في جنوب لبنان ردا على إطلاق صواريخ.
يأتي ذلك فيما أعلن الجيش اللبناني في بيان، مقتل شخص وإصابة آخر في استهداف إسرائيلي لفريق إعلامي جنوب لبنان، فيما أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية أن تل أبيب أعلنت خطة لإجلاء سكان بلدة كريات شمونة القريبة من الحدود اللبنانية.
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