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أنظمة الصواريخ التكتيكية العسكرية أتاكمز (أرشيفية من رويترز)
أنظمة الصواريخ التكتيكية العسكرية أتاكمز (أرشيفية من رويترز)
روسيا و أوكرانيا

موسكو: تسليم صواريخ "أتاكمز" إلى أوكرانيا يؤكد رغبة واشنطن بتصعيد الصراع

أكد نائب مدير قسم المعلومات والصحافة بالخارجية الروسية، أليكسي زايتسيف، أن واشنطن لا تعتزم إيجاد حل سياسي ودبلوماسي للصراع في أوكرانيا

موسكو - تاس
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أكد نائب مدير قسم المعلومات والصحافة بالخارجية الروسية، أليكسي زايتسيف، أن إرسال صواريخ "أتاكمز" بعيدة المدى إلى كييف يشير إلى رغبة الولايات المتحدة في تصعيد الصراع في أوكرانيا، نقلا عن وكالة "تاس" الروسية.

وقال زايتسيف، في مؤتمر صحافي، اليوم الجمعة "في 17 أكتوبر ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن الولايات المتحدة زودت أوكرانيا سرا بصواريخ "أتاكمز" بعيدة المدى، وتم تأكيد استلام الصواريخ في كييف، وشكروا (الولايات المتحدة) على الوفاء بوعودها".

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وتابع: "أكدت واشنطن مرة أخرى، من خلال إرسال هذه الأسلحة إلى أيدي الأوكرانيين، رغبتها في تصعيد الصراع".

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ولفت زايتسيف الانتباه إلى أن واشنطن لا تعتزم إيجاد حل سياسي ودبلوماسي للصراع في أوكرانيا، مبينا أن هدفها الرئيسي يتمثل في منع الهزيمة العسكرية لكييف.

وأضاف: "الأولوية بالنسبة لإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن منع الهزيمة العسكرية للمجلس العسكري في كييف، هذا يؤكد مرة أخرى عدم استعداد الولايات المتحدة وحكومة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي لإيجاد حل سياسي ودبلوماسي للأزمة"، على حد تعبيره.

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