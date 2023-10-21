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صورة الأسيرتين اللتين أفرجت عنهما حماس
صورة الأسيرتين اللتين أفرجت عنهما حماس
الشرق الأوسط

أول صورة للأسيرتين الأمريكيتين عقب الإفراج عنهما من قبل حماس

الناطق باسم كتائب القسام: أطلقنا سراح محتجَزتين أميركيتين (أم وابنتها) لدواعٍ إنسانية"

العربية.نت - وكالات
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انتشرت صورة قيل إنها للأسيرتين الأمريكيتين عقب الإفراج عنهما من قبل حماس.

وأعلنت "كتائب القسام"، الذراع العسكرية لحركة حماس، اليوم الجمعة، أنها أطلقت سراح أسيرتين من المحتجَزين لديها في قطاع غزة.

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وأكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، في بيان، إطلاق حماس سراح الأسيرتين جوديث وناتالي رعنان، مشيرا إلى أن الرهينتين في طريقهما إلى قاعدة عسكرية في وسط إسرائيل.

وقال أبو عبيدة، الناطق باسم كتائب القسام، في بيان، إنه "استجابةً لجهود قطرية، أطلقنا سراح محتجَزتين أميركيتين (أم وابنتها) لدواعٍ إنسانية".

وأضاف: "لنثبتَ للشعب الأميركي والعالم أن ادعاءات (الرئيس الأميركي جو) بايدن وإدارته (...) هي ادعاءات كاذبة لا أساس لها من الصحة".

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية القطرية إن إطلاق سراح الرهينتين الأمريكيتين من غزة جاء "بعد أيام عديدة من الاتصالات المستمرة" مع جميع الأطراف، وفقا لوكالة رويترز. وأضاف أن الحوار القطري بشأن إطلاق سراح الرهائن سيستمر مع إسرائيل وحماس، مشيرا إلى أن بلاده تأمل في أن يؤدي الحوار إلى "الإفراج عن جميع الرهائن المدنيين من كل الجنسيات".

حماس تطلق سراح محتجزتين أميركيتين لدواع إنسانية العرب والعالم الشرق الأوسط حماس تطلق سراح محتجزتين أميركيتين لدواع إنسانية

وصرّح مصدر، لوكالة رويترز، بأن الأسيرتين الأميركيتين، اللتين أُفرج عنهما من غزة، اليوم الجمعة، موجودتان حالياً لدى "اللجنة الدولية للصليب الأحمر". ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية صورة للأسيرتين الأميركيتين، وعرّفتهما بأنهما جوديث رعنان (59 عاماً) وابنتها ناتالي رعنان (18 عاماً).

وأَسَرت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى العشرات من الإسرائيليين والأجانب، خلال هجومها المباغت على إسرائيل يوم 7 أكتوبر الحالي. ووفقاً لأحدث التقديرات الإسرائيلية، هناك نحو 203 أسرى في قطاع غزة، كثيرون منهم مزدوجو الجنسية وأجانب.

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