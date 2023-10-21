بيان أميركي أوروبي جديد يؤكد على "حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها"

قال بيان أميركي أوروبي مشترك اليوم السبت إن لإسرائيل حق الدفاع عن نفسها بما يتماشى مع القانون الدولي والإنساني، مضيفا أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة قلقان من تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.

وقال البيان، الذي نشره البيت الأبيض، إن الاتحاد الأوروبي وواشنطن سيعملان مع الشركاء في المنطقة "للتأكيد على أهمية حماية المدنيين وتسهيل الوصول للغذاء والماء والرعاية الطبية والمأوى" لمن يحتاجه.

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وحذر البيان من تصعيد الأمور في الشرق الأوسط، وأشار إلى أن وجهة النظر الأوروبية والأميركية تتوافق على أن حل الدولتين "يظل هو الطريق الصحيح نحو السلام الدائم".

وزير الدفاع يؤكد أن المعركة ضد حماس تسير وفق 3 مراحل

من جهته قال الجيش الإسرائيلي في بيان اليوم السبت إن أكثر من 1400 قتيل و4600 جريح سقطوا منذ بداية الحرب مع حركة حماس، فضلا عن احتجاز أكثر من 200 "رهينة".

وأكد في الوقت ذاته أن أكثر من 6900 صاروخ أطلق من غزة على إسرائيل، مشيرا إلى أنه كانت هناك 450 عملية إطلاق فاشلة.

في المقابل، قال الجيش الإسرائيلي إنه قتل أكثر من ألف عنصر من عناصر حركة حماس الفسلطينية، مشيرا إلى أن الكثير منهم قتلوا بعد تسللهم إلى داخل إسرائيل.

وتحدث البيان عن أن الجيش الإسرائيلي "حيّد" العشرات من قادة حركة حماس في غزة.

أعلن الجيش الإسرائيلي في الجمعة أن طائراته قصفت أكثر من 100 هدف لحماس في غزة ليلا، فيما سمع مراسلو وكالة فرانس برس دوي انفجارات وشاهدوا أعمدة دخان تتصاعد من شمال قطاع غزة.

وقالت إسرائيل الجمعة إنها قصفت "مركز قيادة ومراقبة لحماس تنطلق منه صواريخ وقذائف هاون باتجاه إسرائيل" في منطقة كنيسة القديس برفيريوس للروم الأرثوذكس في مدينة غزة، ما أدى الى إصابة جدار الكنيسة.



من القصف الإسرائيلي على غزة - فرانس برس فلسطيني يحمل جثة طفل قضى بالقصف الإسرائيلي على غزة - فرانس برس

وكانت وزارة الداخلية في قطاع غزة أشارت مساء الخميس الى سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى في قصف إسرائيلي طال الكنيسة.

وحثّ رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو أثناء زيارته القوات على الخطوط الأمامية، على "القتال مثل الأسود".

وقال وزير الدفاع يوآف غالانت للقوات التي تستعد للغزو البري إن "الأمر سيأتي قريبا".

وتواصل الفصائل الفلسطينية إطلاق صواريخ من غزة في اتجاه إسرائيل.

وتفرض إسرائيل منذ السابع من أكتوبر الجاري حصارا مطبقا على القطاع ومنعت إمدادات المياه والكهرباء والوقود وغيرها من المواد الأساسية ردا على الهجوم الذي شنته حماس على بلدات حدودية.

وقُتل 4137 شخصًا في قطاع غزة منذ بدء الهجوم، معظمهم مدنيون، وفق آخر حصيلة لوزارة الصحة التابعة لحركة حماس صدرت الجمعة.