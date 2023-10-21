قمة القاهرة.. فرنسا تدعو لممر إنساني وبريطانيا تحث على التهدئة وألمانيا تهاجم حماس
قال كليفرلي في قمة القاهرة للسلام: "تحدثت مباشرة مع الحكومة الإسرائيلية بشأن واجبها في احترام القانون الدولي وأهمية الحفاظ على حياة المدنيين في غزة".
شارك وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا وألمانيا في قمة القاهرة للسلام، التي تستضيفها القاهرة، اليوم السبت، لبحث الموقف في غزة التي تتعرض لقصف إسرائيلي عنيف منذ هجوم حماس المباغت على مستوطنات غلاف غزة في 7 أكتوبر.
وقالت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، اليوم السبت، إن ثمة حاجة إلى إنشاء ممر إنساني لتوصيل المساعدات إلى المدنيين في قطاع غزة، وهو ما قد يؤدي إلى وقف إطلاق النار.
وأدلت كولونا بتعليقاتها خلال قمة القاهرة للسلام التي تستضيفها مصر لمناقشة تصاعد الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في غزة.
ومن جانبه، أعلن وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، اليوم السبت، أنه تحدث مع الحكومة الإسرائيلية بشأن ما يتعين عليها من تصرف وفقا للقانون الدولي، والحفاظ على حياة المدنيين في غزة، وضرورة تحلي جيشها بضبط النفس.
وقال كليفرلي في قمة القاهرة للسلام: "تحدثت مباشرة مع الحكومة الإسرائيلية بشأن واجبها في احترام القانون الدولي وأهمية الحفاظ على حياة المدنيين في غزة".
وأضاف: "على الرغم من الظروف الصعبة للغاية، دعوت الجيش الإسرائيلي إلى الانضباط والاحترافية وضبط النفس".
إلى ذلك، أعلنت وزيرة الخارجية الألمانية في كلمتها أمام القمة، أن القتال ضد حماس، التي اعتبرت الوزيرة الألمانية أنها "لا تتحدث باسم الفلسطينيين"، يتعين أن يكون بأقصى درجات الحرص على الوضع الإنساني في غزة، وإلا سيتعرض لخطر الانقلاب لصالح الحركة، على حد تعبيرها.
وقالت أنالينا بيربوك إن "هدف حماس ورعاتها هو التسبب في مزيد من التصعيد الإقليمي، وهي نتيجة يجب تجنبها"، بحسب نص كلمتها.
وأضافت: "الأمهات والآباء الفلسطينيون في غزة الذين يكابدون من أجل توفير مياه الشرب لأطفالهم لا يتحدثون لغة الإرهاب.. القتال ضد حماس يجب أن يتم بأكبر قدر ممكن من الحرص على الوضع الإنساني للرجال والنساء والأطفال الأبرياء في غزة".
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