ملك البحرين: يجب العمل على الإفراج عن جميع الأسرى وإيصال المساعدات

أعرب العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى، عن شكره وتقديره إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي على دعوته لعقد هذه القمة الدولية الإقليمية الهامة، مبيناً أنه لن يكون هناك استقرار في الشرق الأوسط دون تأمين الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وصولاً إلى السلام العادل والشامل والمستدام في المنطقة.

وقال العاهل البحريني، في كلمة له بقمة القاهرة للسلام 2023، بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي وعدد من القادة والزعماء، إن بلاده لديها إدراك راسخ بأن حل الدولتين ضمانة حقيقية للتعايش بين الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي جنبا إلى جنب في أمان وسلام.

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وأضاف أن اجتماع اليوم من أجل السلام والخير وصالح الشعوب ونتذكر عقد أول مؤتمر دولي لصانعي السلام عام 1996 في شرم الشيخ وهذا ما عهدنا في مصر وقيادتها الحكيمة ودعوتها الدائمة للسلام.

وأكد على موقف مملكة البحرين الثابت والداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لحل الدولتين وقرارات الأمم المتحدة.

وأوضح الملك حمد بن عيسى أن مملكة البحرين اتخذت خيارها الاستراتيجي للسلام لتحقيق المزيد من الأمن والاستقرار في ضوء نهجها الداعي للسلام وتمسكها بمبادئ الحوار والنهج السلمي كسبيل وحيد لتسوية النزاعات وتوفير فرص الأمن والنماء والازدهار لشعوب المنطقة كافة.

ملك #البحرين: حل الدولتين هو الضمانة الحقيقية للتعايش بين الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي#العربية pic.twitter.com/T04qNZdGaz — العربية (@AlArabiya) October 21, 2023

وأشار إلى أن تطورات الأحداث في غزة ومعاناة الشعب الفلسطيني والظروف الصعبة القاسية التي يمر بها تؤكد الحاجة الملحة إلى احتواء هذه الأزمة الخطيرة وتأثيراتها الإنسانية، وتتطلب جهدا دبلوماسيا متواصلا بين كافة الأطراف الإقليمية والدولية لوقف التصعيد وإنهاء العمليات العسكرية وتوفير الحماية من المدنيين الأبرياء من الجانبين من انعكاسات هذه الحرب، والإفراج عن جميع الأسرى والرهائن والمحتجزين وتسهيل وصول المساعدات إلى قطاع غزة بموجب القانون الدولي والإنساني والكف عن أي ممارسات من شأنها اتساع دائرة العنف.

وأكد رفض بلاده القاطع لتهجير شعب غزة من أرضه، لافتا في الوقت ذاته إلى أن قرار الحرب والسلم يبنى على أساس الاتفاقيات والمعاهدات والإجراءات الدستورية لكل بلد، أما إيقاف الحرب فهو ما تنص عليه الشريعة الإنسانية والقانون الدولي.

وجدد تأييد بلاده للدور المحوري لمصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي وإسهاماتها التاريخية في دعم القضية الفلسطينية وحماية الأمن القومي العربي.

وأعرب العاهل البحريني عن ثقته في خروج هذه القمة بنتائج مثمرة ومخرجات بناءة تعزز التطلعات المشتركة نحو تكريس واستدامة الأمن والسلام والازدهار لجميع شعوب المنطقة.

التطورات في غزة تحمل تداعيات خطيرة

وقال ولي العهد الكويتي، مشعل الأحمد، إن التطورات في غزة تحمل تداعيات خطيرة على المنطقة والعالم كله.

ولي العهد الكويتي: نرفض أي دعوات لتهجير الفلسطينيين ونعتبرها انتهاكا للقانون الإنساني

#العربية pic.twitter.com/KfIkenogL2 — العربية (@AlArabiya) October 21, 2023

وتابع خلال كلمته أمام قمة أعمال "قمة القاهرة للسلام" بشأن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وخفض التصعيد في الأراضي الفلسطينية المحتلة، "نتابع بألم استمرار قصف الأشقاء الفلسطينيين بغزة، واستهداف الخدمات الأساسية ودعوات التهجير القسري للسكان".

وأكد ولي عهد الكويت:، "ندعو إلى فتح المعابر وإيصال المساعدات للفلسطينيين في قطاع غزة، وأيضًا المأساة الإنسانية في غزة نتيجة عدم سعي المجتمع الدولي، لإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية".

وأوضح ولي عهد الكويت: "نجدد إدانتنا لما ترتكبه سلطات الاحتلال الإسرائيلي من اعتداءات وندعو لحماية المدنيين، وأنّ المجتمع الدولي يتعامل مع الانتهاكات الإسرائيلية بمعايير مزدوجة، ونؤكد على دعمنا لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967".

وتناقش قمة القاهرة للسلام 2023، الجهود الدولية لوقف التصعيد وإطلاق النار من أجل بحث مستقبل القضية الفلسطينية، وفتح آفاق لتسوية الصراع على أساس حل الدولتين، وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة بشكل يحقق طموح شعوب المنطقة، كما ستركز القمة على أهمية وقف العمليات العسكرية وتأمين النفاذ الإنساني وإتاحة الفرصة لاحتواء الموقف واستعادة التهدئة.