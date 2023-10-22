اشتباكات شرق خان يونس في غزة.. وإصابة 4 جنود إسرائيليين

أعلن الجيش الإسرائيلي تعرض قواته شرق خان يونس في قطاع غزة لإطلاق نار، مشيراً إلى أنه رد على استهداف القوة المهاجمة.

وأضاف في بيان، اليوم الأحد، أن إحدى دباباته قَصفت مصدر إطلاق النار في قاعدة كيسوفيم قرب غزة، مؤكداً إصابة 4 من جنوده، أحدهم حالته حرجة.

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وأفاد مراسل العربية/الحدث بأن الاشتباكات في كيسوفيم قرب غزة استمرت لأكثر من ساعتين.

من جانبها، قالت كتائب القسام إنها دمرت جرافتين ودبابة إسرائيلية في كمين شرق خان يونس بعد عبورها السياج العازل لعدة أمتار.

وأضاف أن مقاتليها اشتبكوا مع القوات الإسرائيلية المتسللة وأجبروها على الانسحاب.

تجدد القصف على غلاف غزة

في موازاة ذلك، قال مراسل العربية/الحدث إن القصف الصاروخي على نتيفوت وغلاف غزة تجدد، مشيراً إلى حدوث إصابة مباشرة لمبنى في نتيفوت في الرشقة الصاروخية الأخيرة.

وأعلنت كتائب القسام أيضاً قصف قاعدة "حستريم" الجوية الإسرائيلية برشقة صاروخية، وأفاد مراسل العربية/الحدث بإطلاق صواريخ على بئر السبع ومستوطنات النقب وغلاف غزة.

وكثفت إسرائيل بشكل عنيف ضرباتها على غزة، ليل السبت الأحد، مستهدفة عدة مناطق جنوباً وشمالاً وفي الوسط، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى بقصف طال منازل سكنية في رفح جنوب القطاع.

ارتفاع أعداد القتلى

فيما ارتفع عدد القتلى جراء القصف الإسرائيلي إلى 4651 فلسطينياً، 40% منهم أطفال، بحسب المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة.

كما أسفر عن إصابة أكثر من 14245، 70 بالمئة منهم أطفال ونساء. وقال القدرة إن إسرائيل قتلت 266 فلسطينيا خلال آخر 24 ساعة بينهم 117 طفلا.

وأفاد مراسل العربية/الحدث بأن 143 قتيلاً سقطوا جراء الغارات الإسرائيلية على وسط قطاع غزة خلال 24 ساعة.

القسام تقصف موقعاً عسكرياً

في الأثناء، أطلقت صفارات الإنذار قرب القدس وفي جنوب ووسط إسرائيل، بحسب ما أفاد تلفزيون "آي 24 نيوز" الإسرائيلي.

وأعلنت كتائب القسام أنها قصفت موقع مارس العسكري الإسرائيلي شرقي قطاع غزة من جهة خان يونس.

كما دوت صفارات الإنذار في بلدات غلاف غزة، حيث قالت كتائب القسام إنها قصفت سديروت برشقة صاروخية جديدة.

وقالت كتائب القسام في وقت سابق اليوم، إنها قصفت تل أبيب "ردا على استهداف المدنيين" الفلسطينيين.

وذكر موقع "واي نت" التابع لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية بأن هناك قصفا صاروخيا استهدف مناطق جنوبي تل أبيب.