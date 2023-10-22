اليوم الـ 16 من القهر.. غزة ترثي صغارها

دخل قطاع غزة المحاصر والغارق تحت القصف والدمار يومه الـ16 من الحرب الدامية.

فيما انتشرت صور الركام والحطام مجبولة بدماء وجثث الضحايا.

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ووثقت العديد من المشاهد المؤلمة من غزة، دفن أطفال وصغار، قضوا جراء القصف الإسرائيلي.

كما التقطت العدسات أمهات يحتضن أجساد صغارهن، المكفنين بالأبيض.

مقتل 50 في ساعات

في حين أعلنت الصحة الفلسطينية بالقطاع اليوم الأحد، مقتل 50 على الأقل خلال ساعات الليل فقط جراء الغارات الإسرائيلية



من غزة (أسوشييتد برس) من غزة (أسوشييتد برس)

بينما وصل عدد القتلى منذ السابع من أكتوبر إلى 4385، نصفهم من النساء والأطفال. فيما أصيب 13561 آخرون.

أما على الجانب الإسرائيلي فلقي أكثر من 1400 شخص مصرعهم، معظمهم سقطوا في الهجوم المباغت الأولي في 7 أكتوبر عندما اقتحم مسلحو حماس مستوطنات ومواقع عسكرية إسرائيلية في غلاف غزة.

فيما رجح الجيش الإسرائيلي وجود نحو 203 أسير، موجودين حاليا في غزة.

ومنذ أسبوعين تفرض إسرائيل حصاراً مطبقاً على القطاع المكتظ بالسكان، فيما سمح أمس بدخول 20 شاحنة مساعدات فقط عبر معبر رفح الحدودي مع مصر، إلى جنوب غزة. علماً أن تلك المساعدات لا تكفي الفلسطينيين بغزة يوماً وحداً.