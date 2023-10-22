بايدن: على إسرائيل التصرف وفق قوانين الحرب

وسط استمرار الحرب بين الفصائل الفلسطينية والقوات الإسرائيلية في قطاع غزة منذ 16 يوماً دون أفق للحل، أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، الأحد، أنه ناقش مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ضرورة أن تتصرف إسرائيل وفقاً لقوانين الحرب.

وقال بايدن على منصة إكس (تويتر سابقاً) إن "من حق إسرائيل أن تدافع عن نفسها. يجب أن نضمن أن لديهم ما يحتاجونه لحماية شعبهم اليوم ودائماً".

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غير أنه أضاف: "ناقشت مع نتنياهو ضرورة أن تنفذ إسرائيل عملياتها وفقاً لقوانين الحرب. هذا يعني حماية المدنيين وسط القتال قدر المستطاع".

"لا يمكننا التخلي عن حل الدولتين"

كما أردف: "لا يمكن أن نتجاهل إنسانية الفلسطينيين الأبرياء الذين لا يريدون سوى العيش في سلام. ولهذا توصلت إلى اتفاق بشأن السماح بدخول الشحنة الأولى من المساعدات الإنسانية للمدنيين الفلسطينيين في غزة".

وختم تصريحه قائلاً: "لا يمكننا التخلي عن حل الدولتين".

7 أكتوبر

يذكر أن حركة حماس شنت في السابع من أكتوبر هجوماً على إسرائيل التي ردت بقصف مركز متواصل على قطاع غزة، وحشد عشرات الآلاف من جنودها على حدوده استعداداً لعملية برية.

وقُتل 4651 شخصاً معظمهم مدنيون في قطاع غزة جراء القصف، بحسب وزارة الصحة في غزة.

فيما قتل أكثر من 1400 شخص في الجانب الإسرائيلي معظمهم مدنيون، وفق السلطات الإسرائيلية.

والأحد، عبرت 17 شاحنة مساعدات من الجانب المصري لمنفذ رفح الحدودي نحو غزة، بحسب فرانس برس، وهي ثاني قافلة مساعدات إلى القطاع المحاصر، منذ بدء الحرب بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية.