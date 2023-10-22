تجدد القصف جنوب لبنان.. وإسرائيل تدمر منصة صواريخ

وسط مخاوف من تصعيد عسكري في المنطقة الحدودية بين لبنان وإسرائيل، تجدد اليوم الأحد تبادل إطلاق الصواريخ بين إسرائيل وحزب الله.

وقصف الجيش الإسرائيلي موقع إطلاق صاروخ كورنيت على ثكنة له في مزارع شبعا، بحسب مراسل العربية/الحدث.

مادة اعلانية

فيما أعلن الجيش الإسرائيلي تدمير منصة أطلقت صاروخاً على طائرة إسرائيلية جنوبي لبنان.

بدوره، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاجاري إن إسرائيل تواصل مهاجمة المسلحين الذي يحاولون إطلاق الصواريخ عبر الحدود اللبنانية وإنها قصفت موقعاً في لبنان أُطلق منه صاروخ على طائرة إسرائيلية.

وأعلن الجيش الإسرائيلي عن استهداف "خلية إرهابية" كانت تحاول إطلاق صواريخ مضادة للدروع باتجاه بلدة أفيفيم قرب الحدود مع لبنان، مشيراً إلى أن الجيش استهدف الخلية قبل أن تتمكن من تنفيذ الهجوم.

توسيع خطة الإخلاء

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع والجيش الإسرائيلي في بيان مشترك عن "توسيع خطة الإخلاء، التي تمولها الحكومة، لتشمل مناطق إضافية شمالي إسرائيل (على الحدود مع لبنان)، وتمت إضافة 14 بلدة إلى الخطة".

في حين ذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام بأن رقعة "التعديات الإسرائيلية" داخل لبنان اتسعت إلى عمق خمسة كيلومترات.

وقالت الوكالة الرسمية إن حركة نزوح السكان في القرى المتاخمة للخط الأزرق الحدودي تجاه المناطق الأكثر أمانا آخذة من التزايد.

كذلك أشارت إلى أن أكثر من 1500 عائلة لبنانية وسورية يتواجدون في مدينة صور بعدد من مراكز الإيواء في المدارس الرسمية والخاصة.

قصف عنيف على بلدتي علما الشعب والضهيرة

وفي وقت لاحق، قالت الوكالة إن الجيش الإسرائيلي شن قصفا عنيفا على محيط بلدتي علما الشعب والضهيرة بجنوب البلاد.

وكان الجيش الإسرائيلي قد اتهم في وقت سابق اليوم حزب الله بالسعي إلى التصعيد العسكري في المنطقة الحدودية محذرا بأن ذلك "سيجر لبنان إلى حرب".

ووقع تبادل إطلاق صواريخ أمس السبت بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، ما أدى إلى وقوع خمس إصابات على الجانب الإسرائيلي ومقتل ستة من عناصر الحزب وعنصر من حركة الجهاد في جنوب لبنان.

في المقابل أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة ثلاثة من جنوده جروح أحدهم خطيرة.

كما أصيب عاملان زراعيان تايلانديان.

29 قتيلاً في لبنان

يذكر أن المنطقة الحدودية تشهد تبادلاً للقصف خصوصاً بين حزب الله وإسرائيل، بدأ غداة شنّ حركة حماس هجوماً غير مسبوق في السابع من تشرين الأول/أكتوبر على إسرائيل التي ترد بقصف عنيف مستمر على قطاع غزة المحاصر، ما أوقع آلاف القتلى من الجانبين.

وفي لبنان، أسفر التصعيد حتى الآن عن مقتل 29 شخصاً، غالبيتهم مقاتلون من حزب الله، إضافة الى خمسة مقاتلين من فصائل فلسطينية وأربعة مدنيين بينهم مصور في وكالة رويترز للأنباء. وقُتل أربعة أشخاص على الأقل في الجانب الإسرائيلي.

وأمرت إسرائيل بإخلاء عدد من البلدات الشمالية، فيما دفع التصعيد مئات العائلات اللبنانية في القرى الحدودية إلى النزوح.