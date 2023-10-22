فيديو يدمي القلب من غزة.. ممرضة تفجع بشقيقتها

تتوالى المآسي في قطاع غزة الذي يشهد حرباً بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل منذ 16 يوماً دون أفق للحل.

وخلال الساعات الماضية ضجت وسائل التواصل الاجتماعي بفيديو يدمي القلب لممرضة تفاجأت بمقتل شقيقتها في القصف الإسرائيلي.

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فيما يمكن سماع الممرضة المكلومة تبكي بحرقة وتصرخ منادية شقيقتها.

حصار مطبق

يذكر أن إسرائيل فرضت حصاراً مطبقاً على قطاع غزة بعد الهجوم الذي نفذته حركة حماس على مستوطنات إسرائيلية بمنطقة غلاف غزة في السابع من أكتوبر وأسفر عن مقتل 1400.

في حين ترد إسرائيل بدك غزة بضربات جوية وصاروخية، أدت حتى الآن إلى مقتل ما لا يقل عن 4385 فلسطينياً، من بينهم مئات الأطفال بالإضافة إلى نزوح أكثر من مليون من سكان القطاع، وفق رويترز.

أول قافلة مساعدات

إلى ذلك استقبل قطاع غزة السبت أول قافلة مساعدات إنسانية يسمح لها بالدخول عبر معبر رفح الحدودي منذ اندلاع الحرب.

وقالت الأمم المتحدة إن القافلة المكونة من 20 شاحنة تحمل إمدادات منقذة للحياة سيتسلمها الهلال الأحمر الفلسطيني.

غير أن مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية لفت إلى أن حجم البضائع التي دخلت السبت يعادل حوالي 4% من المتوسط اليومي للواردات التي كانت تدخل إلى القطاع قبل الأزمة، ولا يمثل سوى جزء صغير مما هو مطلوب بعد 15 يوماً من حصار القطاع الذي يعيش فيه نحو 2.3 مليون نسمة.