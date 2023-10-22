ماذا قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي عن العمال الفلسطينيين؟

في وقت تستمر المواجهات بين الفصائل الفلسطينية والقوات الإسرائيلية في قطاع غزة، صرح وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير أن "هناك خطرا فعليا في وجود العمال الفلسطينيين داخل تجمعات سكانية إسرائيلية خلال الحرب".

وقال، الأحد، إنه يعارض إعادة العمال الزراعيين الفلسطينيين إلى إسرائيل، وفق هيئة البث الإسرائيلية.

مادة اعلانية

7 أكتوبر

يذكر أن حركة حماس شنت في السابع من أكتوبر هجوماً على إسرائيل التي ردت بقصف مركز متواصل على قطاع غزة، وحشد عشرات الآلاف من جنودها على حدوده استعداداً لعملية برية.

وقُتل 4651 شخصاً معظمهم مدنيون في قطاع غزة جراء القصف، بحسب وزارة الصحة في غزة.

فيما قتل أكثر من 1400 شخص في الجانب الإسرائيلي معظمهم مدنيون، وفق السلطات الإسرائيلية.

ويخضع سكان غزة لحصار إسرائيلي أدى إلى قطع الغذاء والماء والدواء والكهرباء منذ هجوم حماس.