الصين: مستعدون لدعم كل ما يؤدي لوقف النار في غزة

أفادت وسائل إعلام رسمية صينية اليوم الاثنين نقلا عن مبعوث الصين الخاص إلى الشرق الأوسط أن بكين ترى أن الوضع في غزة "خطير للغاية" مع تزايد احتمال وقوع هجوم بري على نطاق كبير وسط نظرة مستقبلية "مثيرة للقلق" في ظل انتشار الصراعات المسلحة على الحدود على أكثر من جبهة.

"سنواصل تقديم المساعدات"

وقال المبعوث تشاي جون إن الصين قدمت وستواصل تقديم المساعدات الإنسانية الطارئة للفلسطينيين من خلال الأمم المتحدة وعبر القنوات الثنائية للمساعدة في تخفيف الأزمة الإنسانية.

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"التشجيع على حل الدولتين"

كما أضاف أن الصين مستعدة لفعل "كل ما يفضي" إلى تعزيز الحوار وتحقيق وقف إطلاق النار واستعادة السلام بالإضافة إلى التشجيع على حل الدولتين.

بالتزامن وفي الجهة الأخرى من الكوكب، بحث الرئيس الأميركي جو بايدن الأحد تطورات الحرب بين حركة حماس واسرائيل مع قادة أبرز الدول الغربية، وفق ما أفاد البيت الأبيض، في وقت تكثف إسرائيل ضرباتها على قطاع غزة.

"حقها في الدفاع عن نفسها"

وقال البيت الأبيض في بيان إن بايدن تحدث إلى قادة بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وايطاليا، بعد مباحثات أجراها في شكل منفصل مع البابا فرنسيس ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأضاف أن "القادة أكدوا مجددا دعمهم لإسرائيل وحقها في الدفاع عن نفسها ودعوا إلى التقيّد بالقانون الإنساني الدولي بما في ذلك حماية المدنيين".

"حل سياسي دائم"

فيما أشار إلى أن القادة تناولوا أيضا مسألة مواطنيهم المحاصرين في هذه الحرب بين إسرائيل وحماس "وبخاصة أولئك الذين يرغبون في مغادرة غزة".

كما تعهد القادة الغربيون بتنسيق دبلوماسي وثيق "لمنع انتشار النزاع والحفاظ على الاستقرار في الشرق الأوسط والعمل من أجل التوصل إلى حل سياسي وسلام دائم".

"قافلة مساعدات جديدة"

والأحد عبرت 17 شاحنة مساعدات من الجانب المصري لمنفذ رفح الحدودي نحو قطاع غزة، بحسب مراسل فرانس برس، وهي ثاني قافلة مساعدات إلى القطاع المحاصر منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.

وشنت حركة حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر هجوما على إسرائيل التي ردّت بقصف مركز متواصل على قطاع غزة وحشد عشرات الآلاف من جنودها على حدوده استعدادا لعملية برية.