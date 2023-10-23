بوريل: يجب منع امتداد الحرب إلى لبنان والبلدان المجاورة

فيما لا تزال حدود لبنان الجنوبية ساحة لمناوشات متبادلة بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله منذ انطلاق هجوم حماس المباغت في 7 أكتوبر، شدد مسؤول السياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الاثنين على أنه ينبغي العمل على منع امتداد الحرب إلى لبنان والبلدان المجاورة لأن ذلك من شأنه أن يزعزع استقرار منطقة الشرق الأوسط بأسرها ويؤثر على أوروبا أيضاً.

وأضاف بوريل في بيان نشر على الصفحة الرسمية للاتحاد الأوروبي أنه "على مدى الأيام الماضية أجريت عدة اتصالات مع الجهات المعنية الفاعلة إقليمياً، وعملنا مع الأمم المتحدة والولايات المتحدة في هذا الأمر... يتعين علينا أيضاً أن نوجد حلاً عاجلاً لوضع غزة".

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كما أردف: "يظل حل الدولتين هو الحل الوحيد القابل للتطبيق الذي نعرفه. وإذا لم يكن لدينا غير حل واحد، فلا بد أن نكرس كل طاقتنا السياسية لتحقيقه".

"سيترحمون على حرب 2006"

يذكر أنه منذ تفجر الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إثر الهجوم المباغت الذي شنته حركة حماس يوم 7 أكتوبر، وتسللها براً وبحراً وجواً إلى مستوطنات إسرائيلية في غلاف غزة، لم تهدأ الجبهة اللبنانية الجنوبية، حيث شهدت عدة مناوشات بشكل شبه يومي.

في حين حذرت السلطات الإسرائيلية الحكومة اللبنانية، محملة إياها مسؤولية أي تفلت من قبل حزب الله أو غيره على الحدود.

كما حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من أن حزب الله "سيرتكب أكبر خطأ في حياته" إذا ما قرر الدخول في حرب ضد إسرائيل.

وقال نتنياهو خلال تفقده لقوات إسرائيلية قرب الحدود مع لبنان الأحد: "سيترحمون على حرب لبنان الثانية (2006)"، مضيفاً: "سنضربه بقوة لا يمكن تخيلها وسيكون أثرها على الدولة اللبنانية مدمراً".

بينما حذر العديد من الدول الغربية والمحللين على السواء، من احتمال توسع الحرب المشتعلة في غزة إلى صراع إقليمي أوسع، يتدخل فيه حزب الله بكل ثقله، بينما تتحرك مجموعات أخرى موالية لإيران في سوريا وعند هضبة الجولان، فضلاً عن العراق.