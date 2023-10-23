بوريل: 100 شاحنة مساعدات يفترض أن تدخل غزة يومياً!

مع دخول الحرب على غزة أسبوعها الثالث، وسط حصار مشدد وشح في المؤن الغذائية والطبية، جدد الاتحاد الأوروبي دعوته إلى حماية المدنيين والسماح بدخول المزيد ن المساعدات عبر معبر رفح الحدودي مع مصر.

وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد، خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، إن الأهم هو الدعوة لوصول المساعدات الإنسانية إلى غزة.

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كما أكد قبيل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد في لوكسمبورغ، أن 100 شاحنة يفترض أن تدخل يوميا غزة، وبالتالي فإن الـ 20 شاحنة التي دخلت سابقا غير كافية أبدا.

إطلاق الأسرى

إلى ذلك، شدد على دعم الاتحاد لدعوة الأمم المتحدة إلى وقفة إنسانية من أجل إغاثة سكان غزة الذين يواجهون التهجير. وأوضح أن وزراء الخارجية سيناقشون اليوم الدعوة الأممية لفتح ممر آمن ودائم.

أما في ما يتعلق بالهدنة أو وقف إطلاق النار، فأشار إلى ضرورة إطلاق جميع الأسرى للجم التصعيد ومن ثم التفكير في كيفية إعادة إحياء المسار السياسي.

لكنه في الوقت عينه أكد أنه يجب وقف قصف المدنيين الفلسطينيين.

بارقة أمل ضئيلة

وكان مارتن غريفيث، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، أكد سابقا دخول 14 شاحنة مساعدات إلى غزة عبر معبر رفح أمس الأحد، مشدداً على أن هناك حاجة إلى "المزيد". ووصف المساعدات الجديدة المقدمة من الهلال الأحمر المصري والأمم المتحدة بأنها "بارقة أمل ضئيلة أخرى للملايين الذين يحتاجون بشدة إلى المساعدة الإنسانية".

فيما شدد مدير عام منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في وقت سابق اليوم الاثنين على الحاجة القصوى لممر آمن ومستدام من أجل إدخال الإغاثة.

يذكر أن عشرات الشاحنات دخلت غزة خلال اليومين الماضيين (نحو 37) فيما لا يزال العدد قليلا جداً ولا يقارن بالاحتياجات الملحة في القطاع الرازح تحت حصار مطبق من قبل إسرائيل منذ السابع من أكتوبر.

في حين يرتقب أن تدخل اليوم أيضا دفعة جديدة من المساعدات تضم 40 شاحنة عبر مصر.