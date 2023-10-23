إسرائيل تقصف خليتين لحزب الله.. وعدد القتلى يرتفع

أعلن حزب الله في بيان اليوم الاثنين أن أحد عناصره لقي حتفه في جنوب لبنان ليرتفع عدد قتلى الحزب منذ بدء القصف الإسرائيلي إلى 27.

قصف خليتين

في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي أن طائراته قصفت الأحد خليتين لحزب الله في لبنان كانتا تخططان لإطلاق صواريخ مضادة للدبابات وقذائف باتجاه إسرائيل.

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وأوضح أن خلية كانت تتمركز بالقرب من بلدة ماتات الإسرائيلية على بعد حوالي 13 كيلومترا جنوب غربي عيترون.

كما أضاف أن الخلية الأخرى كانت على مسافة أبعد شمالا في منطقة مزارع شبعا، مشيرا إلى أنه قصف الخليتين قبل أن تطلقا النار.

غارة على أطراف عيترون

فيما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان أن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارة على الأطراف الجنوبية لبلدة عيترون، وسمع صداها في أنحاء الجنوب.

ويتبادل حزب الله إطلاق النار مع إسرائيل على الحدود بوتيرة متزايدة منذ الهجوم الذي نفذته حركة حماس على بلدات إسرائيلية في السابع من أكتوبر تشرين الأول.

إخلاء 42 تجمعا سكنيا

التصعيد دفع إسرائيل للتحرك لإخلاء 42 تجمعا سكنيا على امتداد جبهتها الشمالية مع لبنان بسبب القتال.

وقتل ما لا يقل عن خمسة جنود إسرائيليين ومدني واحد على الجانب الإسرائيلي من الحدود وفقا لتقارير عسكرية إسرائيلية.