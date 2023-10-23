غارات مكثفة على غزة.. وصواريخ القسام تطلق نحو عسقلان

تجددت الغارات الإسرائيلية المكثفة على قطاع غزة اليوم الاثنين، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في حي الشيخ رضوان غربي القطاع.

ووصل عدد كبير من المصابين إلى مجمع الشفاء الطبي في غزة بعد الغارات الإسرائيلية الجديدة، بحسب مراسل العربية/الحدث، موضحاً أن المستشفى امتلأ عن بكرة أبيه، في ظل شح كبير في المستلزمات الطبية.

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وأوضح أن رجال الإنقاذ يحاولون رفع الأنقاض لاستخراج الجرحى من تحت الأنقاض، مشيراً إلى أن جلهم من الأطفال. وقال إن عدد الضحايا حوالي 150 بين قتيل وجريح، وذلك وفقاً لتقديرات أولية.

قصف غلاف غزة

في المقابل، أعلنت كتائب القسام قصف عسقلان بالصواريخ، وسط "تحشيدات" للجيش الإسرائيلي قرب مفكعيم.

وذكر مراسل العربية/الحدث أن عشرين صاروخاً على الأقل أطلقت باتجاه عسقلان وبلدات غلاف غزة وحقق بعض منها إصابات مباشرة بعد تخطيها منظومة القبة الحديدية. وأوضح أن 3 صورايخ سقطت جنوب عسقلان.

فيما دوت صفارات الإنذار في بلدات غلاف غزة أثناء إطلاق الرشقات الصاروخية من غزة.

400 قتيل في يوم واحد

إلى ذلك أفاد مراسلنا بأن المدفعية الإسرائيلية تشن قصفا عنيفا على بيت لاهيا وبيت حانون شمال غزة، مشيراً إلى شن غارات إسرائيلية عنيفة على مواقع عدة في القطاع.

كذلك ذكر أن 10 قتلى سقطوا في قصف إسرائيلي على دير البلح.

وقال إنه قُتل أكثر من 400 شخص جراء الغارات الإسرائيلية على غزة في يوم واحد.

غارات مكثفة

وكانت إسرائيل شنت الليلة الماضية عشرات الغارات بمختلف محافظات غزة، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات، منهم 17 قتلوا في استهداف لمنزل في شمال القطاع.

في حين أعلن الجيش الإسرائيلي أنه ضرب حوالي 320 هدفا تابعا لحركتي حماس والجهاد الفلسطينيتين في القطاع خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، دون أن يحدد المواقع، مكتفيا بالقول إنه ركز "على المواقع التي ربما تشكل خطرا على القوات"، في الوقت الذي تستعد فيه إسرائيل لاجتياح بري للقطاع.

ارتفاع حصيلة القتلى

وكثّفت إسرائيل غاراتها الجوية على قطاع غزة ليل الأحد الاثنين بعد أكثر من أسبوعين على اندلاع الحرب بينها وبين حركة حماس، وتستمر حصيلة القتلى في الارتفاع، بينما تتزايد المطالب بدخول مساعدات بانتظام إلى القطاع المحاصر.

كما شدّدت حصارها على القطاع منذ بدء الحرب، وقطعت إمدادات المياه والكهرباء والوقود والغذاء. ويومي السبت والأحد، دخلت قافلتا مساعدات من مصر إلى غزة عبر معبر رفح الحدودي، لكن منظمات دولية أكدت أن كميتها غير كافية بتاتا مقارنة بحاجات سكان القطاع.

في غضون ذلك، تواصل إسرائيل التحضير لهجوم بري أكدت أن هدفه "القضاء" على حركة حماس التي تسيطر على غزة منذ العام 2007، في وقت تحذّر أطراف دولية وإقليمية من اتساع نطاق النزاع.