قصف محيط الشفاء والقدس.. إنذار بإخلاء جميع مستشفيات غزة

وسط مخاوف من تكرار مجزرة مستشفى المعمداني، تلقت جميع مستشفيات غزة إنذاراً من إسرائيل يهددها بالقصف إذا لم يتم إخلاؤها دون تحديد سقف زمني، وفق ما أفاد المركز الفلسطيني للإعلام في ساعة متأخرة من مساء الأحد.

قصف محيط مستشفى الشفاء والقدس

وتعرض محيط مستشفى القدس الذي يضم المئات من الجرحى والمرضى ويتواجد في ساحاته نحو 12 ألف نازح، قصفا إسرائيليا بعد تلقيه 3 إنذارات بالإخلاء خلال أقل من ساعة.

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كما تعرض محيط مجمع الشفاء الطبي وسط غزة لقصف إسرائيلي.

ويضم مجمع الشفاء الطبي أكبر عدد من الجرحى والطواقم الطبية بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية.

لا سقف زمنيا للإخلاء

من جهتها قالت مسؤولة الإعلام في الهلال الأحمر الفلسطيني نيبال فرسخ للعربية إن 25 مستشفى في غزة طلب منها الجيش الإسرائيلي الإخلاء.

مراسل #العربية: الطائرات الإسرائيلية استهدفت منزلا بالقرب من محيط مستشفى الشفاء في #غزة pic.twitter.com/q0uFMjTFtV — العربية (@AlArabiya) October 22, 2023

وأضافت أن إسرائيل لم تحدد لنا سقفا زمنيا لإخلاء مستشفى القدس في غزة.

وتتزايد المخاوف من تكرار مجزرة مستشفى المعمداني الذي قصف يوم الثلاثاء الماضي وأسفر عن 500 قتيل فلسطيني.

القصف متواصل دون توقف

وفي وقت سابق قال المركز الفلسطيني للإعلام إن القصف الإسرائيلي على غزة وشمال القطاع متواصل منذ ساعتين دون توقف.

وكانت وزارة الصحة في غزة أعلنت الأحد ارتفاع عدد ضحايا الهجمات الإسرائيلية على غزة إلى 4651 قتيلا و14245 مصابا.



وقال أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة عبر فيسبوك إن من بين القتلى 1873 طفلا و1023 امرأة و187 مسنا، موضحا أن "40% .. هم من الأطفال و70% من الضحايا هم من الأطفال والنساء والمسنين".