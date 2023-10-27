إسرائيل: العفو الدولية تعادي السامية وتتحيز ضدنا

اتهمت السلطات الإسرائيلية منظمة العفو الدولية بمعاداة السامية والتحيز ضد إسرائيل، وذلك عقب تصريحات تفيد بأن طرفي الصراع في الشرق الأوسط يرتكبان انتهاكات كبيرة للقانون الدولي الإنساني، حسبما ذكرت صحيفة "بوليتيكو".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، ليئور حايات، في مقابلة مع صحيفة "بوليتيكو" نشرت اليوم الجمعة: "منظمة العفو الدولية هي منظمة معادية للسامية ومتحيزة ضد إسرائيل، ولا تتمتع بالثقة الكافية لتعتبر ناشطة في مجال حقوق الإنسان".

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كما أشار إلى أن صمت نشطاء حقوق الإنسان بعد الهجوم الذي شنه مسلحو "حماس" على إسرائيل في 7 أكتوبر "يظهر أن منظمة العفو الدولية عبارة عن هيئة دعائية تعمل لصالح الإرهابيين".

وفي و26 أكتوبر، أكدت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أنياس كالامار، على ضرورة اتخاذ "إجراءات عاجلة لحماية المدنيين" ودعت إلى وقف إطلاق النار من الجانبين.

وفقا لأحدث البيانات الرسمية نتيجة الاشتباكات والقصف لقي أكثر من 7 آلاف فلسطيني مصرعهم، وأصيب نحو 18.5 ألف آخرين.

بالمقابل قتل أكثر من 1.4 ألف شخص في إسرائيل، وأصيب أكثر من 5.2 ألف.